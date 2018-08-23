В Нікополі львів’яни вшанували захисників України Суспільство | 20-08-2018, 14:36 0 111 Сьогодні міський голова Львова Андрій Садовий з дружиною Катериною та колегами з Львівської мерії, перебуваючи в Нікополі, відвідали місцевий храм святого праведного Петра Калнишевського, який збудували в честь загиблих воїнів АТО. Всі спільно помолились за усіх воїнів і мир в Україні. Опісля мер Львова зустрівся з мером Нікополя Андрієм Фісаком. Під час зустрічі обговорили можливості спільної реалізації низки проектів. Опісля мер Львова з дружиною відвідали Нікопольський краєзнавчий музей. Також делегація зі Львова вшанувала пам'ять усіх борців за незалежність нашої країни, поклавши квіти до пам’ятника «Захисник України».



«Мені дуже приємно бути сьогодні тут. Я подивований, що в такій непростій ситуації люди не падають духом, тому наше завдання — допомогти, підтримати, і з Божою поміччю йти вперед. Вражень від міста дуже багато. Це місто, яке має дуже багатий промисловий потенціал, але те, що мене вразило, це ті великі історичні надбання — ваш краєзнавчий музей має стільки раритетних творінь, які мають побачити люди України і світу. Приємно здивувала любов, з якою працівники музею розказували про історію цього краю. Вони тим живуть, і це захоплює.



Мене вразив монумент Захисникам країни — це живий монумент.



Місто дуже важливе для України і сьогоднішнім потенціалом, і своєю історією. Тут можна реалізувати дуже багато хороших проектів. Думаю, наступні поїздки будуть більш робочими в плані, щоб ідеї, які тут народилися, реалізувати", — сказав міський голова Львова Андрій Садовий.

