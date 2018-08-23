Закарпатські митники конфіскували у мешканця Буковини електромобіль «TESLA» Суспільство | 20-08-2018, 14:50 0 91



Громадянин України перемістив через митний кордон автомобіль «TESLA» модель «S», шляхом подання митному органу документів, що містять неправдиві відомості.

Українець в’їжджав до країни через пункт пропуску «Ужгород» Закарпатської митниці ДФС, подавши, як підставу для переміщення через митний кордон України електромобіля, наступні документи: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, договір купівлі-продажу, власноручно заповнену митну декларацію, а також повідомив номер митної декларації типу ЕЕ.

Згідно з поданим до митного контролю договору купівлі-продажу, вартість зазначеного транспортного засобу становить 15 000 євро.

Однак, у ході митного контролю зазначеного транспортного засобу виникли сумніви щодо автентичності пакетів документів, які подавались до митного контролю та оформлення. Тож, Закарпатська митниця ДФС офіційно звернулась до митних органів Словаччини, з метою отримання копій відповідних документів, що були надані на м/п «Вишнє Німецьке», як підставу для переміщення через митний кордон України «TESLA».

Отримана відповідь підтвердила сумніви митників: згідно з отриманим договором купівлі-продажу, поданого українцем словацькому митному органу, вартість переміщуваного авто становить 32 300 євро (1 015 196,69 грн).

Таким чином, мешканець Чернівецької області перемістив через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, легковий електромобіль марки «TESLA» модель «S», шляхом подання Закарпатській митниці ДФС документів, що містять неправдиві відомості щодо вартості транспортного засобу. Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачених ч.1 статті 483 Митного кодексу України.

Складено протокол про порушення митних правил, електромобіль 2015 року випуску, вилучено.

ДФС у Закарпатській області

