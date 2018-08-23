Реконструкція моста в с. Заліски Суспільство | 20-08-2018, 14:53 0 157

На замовлення Служби автомобільних доріг у Львівській області підрядна організація розпочала роботи з реконструкції мостового переходу через річку Дністер у селі Заліски на автомобільній дорозі М-12 Стрий — Тернопіль — Кіровоград — Знам’янка (через Вінницю). Підрядником активно проводяться роботи. На сьогоднішній день проводяться роботи із влаштування опор, буріння набивних палів на опори та їх бетонування, а також монтаж каркасів.

Перед цим проводились підготовчі роботи: вирубка зелених насаджень та підготовка площі у місці проведення робіт.

Довжина мосту становитиме 181,05 м та ширина проїзної частини ширина проїзної частини 7,5 м, по одній смузі руху в кожну сторону.

Всі роботи на мості виконуються під технічним наглядом представників Служби автомобільних доріг у Львівській області.



