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Реконструкція моста в с. Заліски
|Суспільство | 20-08-2018, 14:53
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На замовлення Служби автомобільних доріг у Львівській області підрядна організація розпочала роботи з реконструкції мостового переходу через річку Дністер у селі Заліски на автомобільній дорозі М-12 Стрий — Тернопіль — Кіровоград — Знам’янка (через Вінницю). Підрядником активно проводяться роботи. На сьогоднішній день проводяться роботи із влаштування опор, буріння набивних палів на опори та їх бетонування, а також монтаж каркасів.
Перед цим проводились підготовчі роботи: вирубка зелених насаджень та підготовка площі у місці проведення робіт.
Довжина мосту становитиме 181,05 м та ширина проїзної частини ширина проїзної частини 7,5 м, по одній смузі руху в кожну сторону.
Всі роботи на мості виконуються під технічним наглядом представників Служби автомобільних доріг у Львівській області.
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