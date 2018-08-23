«Чим більше успішних міст — тим успішніша країна», — А. Садовий під час спілкування з журналістами в Нікополі Суспільство | 20-08-2018, 16:59 0 88 Сьогодні міський голова Львова Андрій Садовий з колегами з мерії Львова відвідує Нікополь в рамках проекту обміну досвідом та налагодження співпраці між українськими містами. У спілкуванні з місцевими журналістами мер розповів про досвід, яким Львів готовий ділитись та обмінюватись із мешканцями Нікополя.



«Ціль візиту достатньо проста — більше 12 років я працюю міським головою, і я не пригадую жодного випадку, щоби хтось з центральних органів влади хотів дати якусь пораду, цікаву ідею щодо розвитку міста. Завжди приходилось самому аналізувати і шукати різні варіанти вирішення дуже багатьох проблем. Хоча всі міста, як правило, живуть в однаковому просторі, мають одні і ті ж проблеми. І маючи певний досвід у Львові за тих 12 років, ми з колегами ділимося нашими практиками, ідеями, нашим досвідом вирішення проблем. І приємно, що це викликає великий інтерес в громадськості. Бо чим більше буде успішних міст, тим кращою буде ситуація в нашій країні. Власне, з такою метою ми сьогодні приїхали на Urban Talks в Нікополь, де будемо мати зустріч з небайдужими людьми у форматі відкритої розмови», — сказав під час спілкування з журналістами міський голова Львова Андрій Садовий.



Зазначимо, сьогодні в рамках візиту мер Львова зустрівся мером Нікополя Андрієм Фісаком, де обговорили можливості спільної реалізації низки проектів. Також львівська делегація відвідала Нікопольський краєзнавчий музей, помолилась у місцевому храмі святого праведного Петра Калнишевського, який збудували в честь загиблих воїнів АТО, а також вшанувала пам'ять усіх борців за незалежність нашої країни, поклавши квіти до пам’ятника «Захисник України».



«Ми за ці дні мали багато цікавих зустрічей. Вчора ми були в Авдіївці, і там провели більшу частину дня з нашими захисниками. Перед тим ми були в Краматорську, в Слов’янську, в Маріуполі, в Запоріжжі з проектом Urban Talks. Надзвичайно багато класних вражень», — сказав мер Львова Андрій Садовий.

