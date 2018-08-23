Вже завтра управління освіти починає перевірку готовності навчальних закладів до нового навчального року Суспільство | 20-08-2018, 17:49 0 101 Львівські школи готують до нового навчального року. З 21 до 23 серпня управління освіти Львівської міської ради буде проводити перевірку готовності закладів загальної середньої та дошкільної освіти до нового навчального року (школи та садки), а позашкільних закладів освіти та дитячо-юнацьких спортивних шкіл — протягом 4−6 вересня.



«Створено робочі групи для вивчення готовності закладів освіти до роботи у новому навчальному році, до складу яких входять керівники навчальних закладів, представники управління освіти м. Львова, господарських груп, заступники директорів навчальних закладів з господарської діяльності, представники громадських організацій та батьківської громади.



Вивчення готовності закладів освіти дасть змогу об’єктивно оцінити стан підготовки до навчального року, надасть можливість керівникам побачити, як готуються їхні колеги з інших навчальних закладів", — зазначають в управлінні освіти ЛМР.



Крім цього, впродовж останніх років до складу робочих груп долучені представники батьківської громади та громадської ради при управлінні освіти, які можуть незалежно оцінити стан готовності закладів та їх розвиток.