В області розпочався профілактичний захід «Урок» Суспільство | 20-08-2018, 19:29 0 150

На Львівщині розпочався профілактичний рейд «Урок», який передбачає обстеження житлово-побутових умов проживання дітей у сім’ях, що опинились у складних життєвих обставинах, а також заходи щодо надання дітям із цих сімей адресної допомоги в підготовці до навчального року та осінньо-зимового періоду.

Начальник служби у справах дітей Володимир Лис доручив організувати проведення обстежень житлово-побутових умов проживання дітей у сім’ях, які опинились у складних життєвих обставинах та вжити заходів щодо надання дітям адресної допомоги у підготовці до нового навчального року.

Зазначимо, рейд “Урок” триватиме у два етапи. Зокрема під час другого необхідно вжити заходів щодо повернення або влаштування виявлених дітей до навчальних закладів, закладів соціального захисту дітей, усунення причин і умов внаслідок яких діти не були охоплені навчанням, притягнення до відповідальності батьків або осіб, які їх заміняють, посадових осіб за порушення прав дітей.

