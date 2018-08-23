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В області розпочався профілактичний захід «Урок»
|Суспільство | 20-08-2018, 19:29
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На Львівщині розпочався профілактичний рейд «Урок», який передбачає обстеження житлово-побутових умов проживання дітей у сім’ях, що опинились у складних життєвих обставинах, а також заходи щодо надання дітям із цих сімей адресної допомоги в підготовці до навчального року та осінньо-зимового періоду.
Начальник служби у справах дітей Володимир Лис доручив організувати проведення обстежень житлово-побутових умов проживання дітей у сім’ях, які опинились у складних життєвих обставинах та вжити заходів щодо надання дітям адресної допомоги у підготовці до нового навчального року.
Зазначимо, рейд “Урок” триватиме у два етапи. Зокрема під час другого необхідно вжити заходів щодо повернення або влаштування виявлених дітей до навчальних закладів, закладів соціального захисту дітей, усунення причин і умов внаслідок яких діти не були охоплені навчанням, притягнення до відповідальності батьків або осіб, які їх заміняють, посадових осіб за порушення прав дітей.
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