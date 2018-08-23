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Цьогоріч у галузі освіти планують реалізувати понад 400 мікропроектів
|Суспільство | 20-08-2018, 19:33
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Цьогоріч у галузі освіти планують реалізувати 416 мікропроектів.
Про це повідомила директор департаменту освіти і науки Львівської ОДА Любомира Мандзій.
“Загальна вартість мікропроектів понад 100 млн гривень. Програма проведення обласного конкурсу проектів місцевого розвитку має на меті поліпшити матеріально-технічний стан об’єктів соціальної інфраструктури в населених пунктах, благоустрій територій та інші пріоритети.Особливістю цієї програми є те, що обласний бюджет допомагає органам місцевого самоврядування, які на її виконання залучають кошти громади та спонсорські кошти на паритетних умовах”, - зазначила Любомира Мандзій.
Серед лідерів по виконанню мікропроектів – Жидачівський, Жовківський райони та м. Червоноград.
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