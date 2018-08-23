До кінця року на Львівщині відкриють шість садків та три школи Суспільство | 20-08-2018, 19:33 0 121

Цього року в експлуатацію планують ввести 6 закладів дошкільної освіти.

Про це сьогодні, 20 серпня, під час апаратної наради повідомила директор департаменту освіти та науки Львівської ОДА Любомира Мандзій.

Відтак, до початку навчального року запрацюють садки у селах Пасіки-Зубрицькі, Гамаліївка, Підгайчики та у Винниках.

«Іще два садка – у селах Новий Калинів та Мервичі – запрацюють до нового року. Загалом у 2018 році буде створено ще 2791 додаткове місце у закладах дошкільної освіти», - зазначила Любомира Мандзій.

Окрім того, цьогоріч відкриють нові школи: у селах Велика Рожанка та Лосинець, а також завершать реконструкцію ЗОШ І-ІІ ст у селі Оброшино.



