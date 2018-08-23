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До кінця року на Львівщині відкриють шість садків та три школи
|Суспільство | 20-08-2018, 19:33
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Цього року в експлуатацію планують ввести 6 закладів дошкільної освіти.
Про це сьогодні, 20 серпня, під час апаратної наради повідомила директор департаменту освіти та науки Львівської ОДА Любомира Мандзій.
Відтак, до початку навчального року запрацюють садки у селах Пасіки-Зубрицькі, Гамаліївка, Підгайчики та у Винниках.
«Іще два садка – у селах Новий Калинів та Мервичі – запрацюють до нового року. Загалом у 2018 році буде створено ще 2791 додаткове місце у закладах дошкільної освіти», - зазначила Любомира Мандзій.
Окрім того, цьогоріч відкриють нові школи: у селах Велика Рожанка та Лосинець, а також завершать реконструкцію ЗОШ І-ІІ ст у селі Оброшино.
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