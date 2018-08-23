До першого класу цьогоріч піде на майже 2 тисячі більше дітей, ніж торік Суспільство | 20-08-2018, 19:36 0 175

До першого класу у Львівські області цьогоріч підуть 30282 дитини, що на 1941 більше, ніж торік.

Про це сьогодні, 20 серпня, під час апаратної наради повідомила директор департаменту освіти та науки Львівської ОДА Любомира Мандзій.

«На підготовку вчителів до роботи в межах проекту «Нова українська школа» скерували 28,5 млн грн та підготували 3806 педпрацівників, які з нового навчального року працюватимуть у перших класах. Загалом на створення нового освітнього середовища передбачено з державного бюджету 99.4 млн грн», - розповіла Любомира Мандзій.

Окрім того, Львівщина уже отримала від Міністерства освіти 30156 ігрових наборів Six Bricks (LEGO) для кожного першокласника.



