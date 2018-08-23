ООС: Внаслідок ворожих обстрілів за добу поранено 2 військових Суспільство | 21-08-2018, 08:44 0 109



Упродовж минулої доби в районі проведення операції Об’єднаних сил противник 23 рази відкривав вогонь по позиціях українських військ, в тому числі й із застосуванням забороненого важкого озброєння.



Про це повідомляє прес-центр ООС.



Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із мінометів калібру 82 мм.



Ворожі обстріли здійснювалися по захисниках Кримського, Світлодарська, Попасної, Мар’їнки, Гнутового, Павлополя, Лебединського, Водяного, Широкиного.



Поблизу Лебединського противник застосував 82-мм міномети. Також окупанти здійснили обстріл із 120-мм мінометів околиць населеного пункту Новолуганське.



Внаслідок обстрілів двоє українських військовослужбовців отримали поранення.



За даними розвідки, трьох окупантів знищено, ще двоє отримали поранення.



Упродовж поточної доби російські окупаційні війська з озброєння БМП та великокаліберних кулеметів двічі обстріляли позиції українських захисників в районі населених пунктів Лебединське та Водяне.



Втрат серед особового складу Об’єднаних сил протягом цієї доби немає.

