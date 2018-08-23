Столична служба зайнятості сприяє працевлаштуванню внутрішньо переміщеним особам Суспільство | 21-08-2018, 12:27 0 89



На обліку в районних філіях Київського міського центру зайнятості станом на 1 серпня перебуває 311 осіб з числа внутрішньо переміщених осіб, з них майже 60% складають жінки.

Про це у коментарі Укрінформу розповіла заступник начальника відділу організації сприяння працевлаштуванню КМЦЗ Наталія Руденко.

За її словами, 40% з числа ВПО – молодь у віці до 35 років, особи категорії «45+» - понад 28%. Крім цього, 93% осіб, з числа внутрішньо переміщених осіб, мають вищу освіту.

«Пошук роботи для внутрішньо переміщених осіб все ще залишається проблематичним, оскільки існує дисбаланс між професіями та спеціальностями, за якими шукають роботу, та вакансіями, які пропонують роботодавці на столичному ринку праці», - зазначила Руденко.

За її словами, до початку анексії Автономної Республіки Крим та проведення антитерористичної операції більшість переселенців працювали на посадах, які передбачають наявність вищої освіти, а саме: директор, начальник відділу, маркетолог, бухгалтер, економіст, юрист, менеджер різних напрямків.

«На сьогодні найлегше знайти роботу для продавців або бухгалтерів, однак для колишніх прохідників, гірників підземних, бортпровідників, телеоператорів досить складно. Якщо ж не має можливості знайти роботу за фахом, пропонується перенавчання або перекваліфікацію на іншу професію, затребувану на ринку праці» - зауважила вона.

У службі зайнятості повідомили, що у січні-липні поточного року 11 осіб з числа вимушено переміщених громадян вже започаткували власну справу.

Протягом 7 місяців поточного року послугами служби зайнятості скористались понад тисячу осіб з числа внутрішньо переміщених, з них мали статус безробітного майже 900 осіб. Усього забезпечено роботою у звітному періоді майже 300 осіб даної категорії.

У період з 1.03.2014 по 31.07.2018 року звернулось за допомогою до служби зайнятості понад 8000 внутрішньо переміщених осіб, з них працевлаштовано майже 3000 осіб.



Відділ інформаційної роботи

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