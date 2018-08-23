У відділі освіти Перемишлянської РДА виявлено фінансові порушення на 373,7 тис. гривень Суспільство | 21-08-2018, 15:05 0 113



Фахівці Західного офісу Держаудитслужби провели ревізію фінансово-господарської діяльності відділу освіти Перемишлянської районної державної адміністрації і виявили фінансові порушення на суму 373,7 тис. грн. Контрольним заходом охоплено період діяльності установи з 01.06.2015 по 31.05.2018.

Серед виявлених фінансових порушень левову частку склали порушення, що призвели до втрат – 354,7 тис. грн. Із них 102,7 тис.грн – незаконно витрачені кошти загального фонду бюджету замість спеціального на придбання продуктів харчування для потреб дошкільних навчальних закладів. Це призвело до перевитрат загального фонду та накопичення залишку коштів спеціальному фонду.

Понад 92,6 тис.грн відділом освіти витрачено на опалення приміщень, переданих в оренду для надання послуг з харчування учнів шкіл. При цьому жодних рахунків орендарям для відшкодування вартості витрачених коштів не було пред’явлено.

Через завищення підрядними організаціями вартості виконаних ремонтно-будівельних робіт зайво витрачено 80,7 тис. грн.

На виплату заробітної плати (із нарахуваннями) працівникам установ, підпорядкованих відділу освіти, зайво витрачено 59,1 тис.грн. Державні аудитори виявили випадки виплати зарплатні працівникам за час їх перебування на стаціонарному лікуванні, подвійну оплату праці працівників, що працювали за сумісництвом, завищення розміру надбавки за педагогічний стаж тощо.

Також аудитори виявили зайву сплату 19,6 тис. грн єдиного соціального внеску на заробітну плату працюючих інвалідів та низку інших фінансових порушень.

За допущені порушення на 8 посадових осіб відділу освіти складено протоколи про адміністративне правопорушення за ст. 164-2 (ч.1) КУпАП.

Про наслідки ревізії проінформовано Золочівську місцеву прокуратуру.



Прес-служба Західного офісу Держаудитслужби

