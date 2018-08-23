У Дніпрі мер Львова з дружиною взяли участь у флешмобі на підтримку Олега Сенцова Суспільство | 21-08-2018, 21:27 0 74 Перебуваючи сьогодні у Дніпрі в рамках обміну досвідом між містами України, міський голова Львова Андрій Садовий з дружиною Катериною приєдналися до флешмобу на підтримку Олега Сенцова, який організували місцеві мешканці.



Зокрема, у Дніпрі місцеві активісти організували акцію на підтримку Олега Сенцова. Під час акції учасники з плакатами і футболками із зображенням Олега Сенцова вимагали його звільнення, а також звільнення інших українських політичних в’язнів, список яких зачитали під час акції. Зазначимо, що Олег Сенцов голодує уже сотий день.