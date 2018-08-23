У Дніпрі представники мерії Львова презентували успішні практики розвитку міста Суспільство | 21-08-2018, 21:28 0 107 Львів обмінюється досвідом з Дніпром. Сьогодні, 21 серпня, під час чергової дискусії із серії Urban Talks, представники львівської міської ради презентували мешканцям Дніпра найуспішніші практики розвитку Львова у сфері архітектури, урбаністики, екосистеми і креативного розвитку, ділової гостинності, а також — успішних стратегій. Дискусію, традиційно, відкрив мер Львова Андрій Садовий. Опісля з презентаціями виступили представники мерії Львова.



Що таке добра стратегія для міста, на прикладі Львова пояснив директор комунальної установи «Інститут міста» Олександр Кобзарев.



«Стратегія — це інструмент. Він можу бути дуже різним — як план, як перспектива, як принципи, як позиція і як прийом, але він мусить бути добрим — тобто коротким, простим і результативним. Стратегії мають бути максимально практичними. В нас, у Львові, наприклад, ми створюємо різні стратегії для різних користувачів, реалізовуємо багато проектів із залученням громадськості. Бо різні користувачі мають різні цілі, і їх треба завжди враховувати», — сказав під час виступу Олександр Кобзарев, директор комунальної установи «Інститут міста».



Чому важливими є архітектурні конкурси та міське планування, розповів начальник управління архітектури, головний архітектор Львова Юліан Чаплінський.



«У Львові ми почали з проведення конкурсів: архітектурних конкурсів, конкурсів на громадські простори, на дитячі майданчики, і крім бюджетних конкурсів, ми запроваджуємо практику приватних конкурсів. В результаті виходять дуже цікаві, інтерактивні проекти, залучається молодь, бо є конкуренція. А там де конкуренція — є розвиток», — зазначив Юліан Чаплінський, головний архітектор Львова.



Про креативний розвиток, екосистему та перетворення міста в бренд, розповів заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко.



«Бренд кожного міста завжди творять люди, які в цьому місті живуть. Тому тільки ті міста, як роблять ставку на довгострокові речі, мають розвиток і майбутнє. І ми зробили акцент саме на цьому. Ми були першими в Україні, хто відкрив великі дані, які дають аналітику. Саме панель міста, портал відкритих даних дає можливість створювати нові стартапи, нові поректи. Бо якщо людина має запит, то вона має з ним кудись прийти. Тому ми започаткували міський інкубатор, заснували центр інновацій. Тепер маючи ідею, можна прийти з нею і отримати фінансову підтримку. Ми завжди пояснюємо, що потрібно розвивати креативні простори, щоб класні люди мали змогу де творити», — сказав Андрій Москаленко, заступник міського голови Львова з питань розвитку.



Про розвиток туризму та індустрію ділової гостинності Львова як індустрію нових знань, поділилась директор комунального підприємства «Львівське конференц-бюро» Ліна Остапчук.



«Кожне місто має те, що відрізняє його від інших міст, а тому має що запропонувати в туристичному напрямку. Туризм — це потужна сфера, яка приносить кошти в місто. Львів свого часу зробив прорив у розвитку туризму. Це сталось тому, що до цього були докладені великі зусилля. Після „Євро-2012“, місто було визнано одним із найгостинніших міст. Тоді й вирішили розвивати діловий туризм, індустрію ділової гостинності — коли відомі фахівці, науковці, експерти приїжджають на форуми, конференції, зустрічі, і таким чином приносять нові знання у місто. Тому ми позиціонуємо індустрію ділового гостинності як індустрію знань», — розповіла Ліна Остапчук, директор комунального підприємства «Львівське конференц-бюро».



З її слів, у 2017 році, згідно із відкритими даними, у Львові відбулося близько 400 конференцій, хоча насправді їх було значно більше.



Про те, як залучати мешканців до просторового розвитку міста, на прикладі Львова розповіла директор Львівського комунального підприємства «Інститут просторового розвитку» Олександра Сладкова.



«Громадський простір — це те, що належить усім людям. Людям має бути комфортно жити в місті, і вони мають мати змогу його змінювати. Громадські простори, озеленення, конкурси благоустрою дворів, воркшопи є саме тим, що залучає мешканців до спільної роботи задля покращення умов проживання і відпочинку в рідному місті. Також важливо залучати і чути думку дітей. Ми у Львові провели дитячий архітектурний воркшоп — впродовж тижня діти робили макети, як вони хочуть бачити свій простір. Як виявилось, ці дитячі простори кардинально відрізнялися він наших уявлень про них», — сказала Олександра Сладкова, директор Львівського комунального підприємства «Інститут просторового розвитку».



Нагадаємо, Urban Talks — це дискусійна платформа, спрямована на налагодження дружнього діалогу та співпраці між українськими містами. Під час заходу представники міських рад і громадських організацій діляться корисними практиками та презентують власний успішний досвід розвитку міст. До слова, такі обміни досвідом вже відбулися у дванадцятьох містах України — Рівному, Житомирі, Чернівцях, Тернополі, Луцьку, Івано-Франківську, Ужгороді, Краматорську, Слов’янську, Запоріжжі, Маріуполі та Нікополі.