Ми – українці і ми знаємо як будувати країну і регіон,– Ростислав Замлинський Суспільство | 21-08-2018, 22:10 0 143

Cьогодні, 21 серпня, відбулось обговорення Проекту плану заходів реалізації у 2019-2020 роках Стратегії розвитку Львівської області до 2020 року. У межах громадських обговорень презентували проект Плану заходів з реалізації у 2019-2020 роках Стратегії розвитку Львівської області на період до 2020 року.

Серед стратегічних цілей - конкурентоспроможна економіка, підвищення якості життя, відкриті кордони, розвинуте село, туристична привабливість. Ключовими критеріями є готовність до реалізації, важливість, рівень охоплення.

«Усі ті проекти, які сьогодні тут представлені, вони є на стику – вони усі гармонійно поєднані між собою та містять переплетені декілька галузей у одному проекті. Саме тому ми сьогодні вирішили сьогодні тут зібрати всіх представників з різних галузей для того, щоб можна було порадитися. Це зробили для того, щоб ви побачили, що ми збираємося зробити. Не для того, щоб ми освоїли кошти, але для того, щоб ми розуміли, що можна змінити разом», - зазначив Ростислав Замлинський.

За його словами, серед наступних кроків, після реалізації Проектів, це необхідність розпочати роботу над формуванням команд для розробки стратегії до 2027 року.

«Аналізуючи та розуміючи сильні та слабкі сторони Стратегії Львівської області до 2020 року, розуміючи усю методологію, необхідно, що ми почали роботу над розробкою нової Стратегії 2020-2027 років», - додав Ростислав Замлинський.

Як повідомив Ростислав Замлинський, такий термін є невипадковим, оскільки Україна обрала вектор європейської інтеграції, а у Європейському Союзі починають планування заходів на семирічні періоди.

«У нас є всі інструменти для здійснення поставлених перед нами цілей. Найважливіший із них – наші люди, які генерують ідеї, продукують ідеї та спільно їх реалізовують. Чому ? Тому що ми – українці і ми знаємо як будувати країну і регіон. Ми усі – Україна», - резюмував Ростислав Замлинський

