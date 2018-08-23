На автомобільних дорогах Сколівщини тривають ремонтні роботи Суспільство | 21-08-2018, 22:11 0 172

У Сколівському районі тривають ремонтні роботи на автомобільних дорогах загального користування.

Відтак, розпочали роботи з влаштування вирівнюючого шару асфальтобетонного покриття на автомобільній дорозі місцевого значення С141515 Славське — Вигода.

Виконавець робіт - підрядна організація ТзОВ "Автомагістраль-Південь".

Ремонт виконують за рахунок коштів Державного дорожнього фонду.



