|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
На автомобільних дорогах Сколівщини тривають ремонтні роботи
|Суспільство | 21-08-2018, 22:11
| 0 172
|
У Сколівському районі тривають ремонтні роботи на автомобільних дорогах загального користування.
Відтак, розпочали роботи з влаштування вирівнюючого шару асфальтобетонного покриття на автомобільній дорозі місцевого значення С141515 Славське — Вигода.
Виконавець робіт - підрядна організація ТзОВ "Автомагістраль-Південь".
Ремонт виконують за рахунок коштів Державного дорожнього фонду.
|
|