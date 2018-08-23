Шахтарям почали виплачувати зарплату за липень Суспільство | 21-08-2018, 22:13 0 176

Cьогодні, 21 серпня, на рахунки ДП «Львіввугілля» скерували 33 млн грн від реалізації вугільної продукції з яких 20 млн грн - на виплату заробітної плати гірникам.

Завдяки цим коштам працівникам ДП «Льввівугілля» виплатили 13,7% заробітної плати за липень.

Крім того, 13,0 млн грн цього тижня та 10 млн грн минулого тижня скерували на ремонт та закупівлю матеріалів необхідних для введення в експлуатацію нових лав, зокрема лави 305 шахти «Червоноградська» та лави 428 шахти «Відродження»