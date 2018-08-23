Вдова вбитого екс-депутата Жука перебуває в РФ - поліція Суспільство | 22-08-2018, 06:27 0 93 Вдова екс-депутата Сумської міської ради Анаталія Жука, якого вбили 2 серпня, із донькою перебуває у Росії. Вона попросила у РФ політичного притулку.



Про це повідомив у Facebook перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін.



"Ми отримали достовірну інформацію про те, що розшукувані безвісно зниклі вдова та донька, а також водій вбитого 2 серпня 2018 року колишнього керівника Сумського осередку Ліберально-демократичної партії Анатолія Жука... знаходяться в РФ.



За нашими даними, жінка була затримана прикордонникам РФ під час незаконного перетину кордону в районі Єлізоветовки Глушковського району Курської області.



Не зрозуміло за яких обставин, але невтішна вдова та колишній водій запросили у РФ політичного притулку", - наголосив Аброськін.



"Жінка потерпілого, яка під час вбивства знаходилася поряд з ним, відразу після вбивства чоловіка відмовлялася співпрацювати з поліцією, посилаючись на свій хворий стан.



Її адвокат звинувачував поліцейських у "бессєрдєчності" та нерозумінні здоров'я жінки, однак таке "погане самовідчуття" не завадило їй вночі перейти кордон", - підкреслив перший заступник голови Нацполіції.



"Ми продовжуємо проводити всі необхідні оперативно-розшукові та слідчі дії з метою встановлення особи, або осіб, причетних до вбивства, а також з’ясування всіх обставин скоєного злочину", - додав він.



Як повідомлялося, 2 серпня екс-депутата знайшли застреленим на подвір'ї власного будинку.



Поліція розглядає кілька версій трагедії – від убивства на побутовому ґрунті до вчинення злочину у зв’язку з професійною діяльністю Жука.



Жодних відеозаписів, які могли б зафіксувати злочин чи людей, причетних до нього, за даними прес-служби немає. Підозрювані у злочині не встановлені.



9 серпня стало відомо, що дружина і донька вбитого Жука зникли. Також зник водій екс-депутата.



За даними поліції, 8 серпня вдова та донька екс-депутата та його водій вирушили автівкою Mitsubishi Lancer до родичів, і з того часу місцеперебування всіх трьох залишається невідомим.



За однією з версій, до вбивства екс-депутата Сумської міськради Анатолія Жука може бути причетна його дружина.

