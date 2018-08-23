Міськрада Чернігова просить 58 млн грн на усунення збитків від негоди Суспільство | 22-08-2018, 06:29 0 104 Міська рада Чернігова звернулася до Кабміну з проханням про виділення коштів для компенсації наслідків зливи, яка пройшла 30 червня.



Про це повідомляє прес-служба Чернігівської міської ради.



"21 серпня депутати проголосували за звернення до Кабінету Міністрів щодо виділення коштів для компенсації збитків, завданих надзвичайною ситуацією", - йдеться у повідомленні.



Наголошується, що розмір завданих стихією збитків склав понад 58 мільйонів гривень.



"За нормами законодавства, надзвичайна ситуація, яка завдала таку суму збитків, кваліфікується як "надзвичайна ситуація регіонального рівня".



Такий статус визнала обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Чернігівській облдержадміністрації.



Наразі матеріали щодо надзвичайної ситуації регіонального рівня подані до експертної комісії Державної служби із надзвичайнх ситуацій України", - заявили у міській раді.



Як повідомлялось, 30 червня у Чернігові унаслідок аномальної зливи були підтоплені вулиці та будинки.