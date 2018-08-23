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Міськрада Чернігова просить 58 млн грн на усунення збитків від негоди
|Суспільство | 22-08-2018, 06:29
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|Міська рада Чернігова звернулася до Кабміну з проханням про виділення коштів для компенсації наслідків зливи, яка пройшла 30 червня.
Про це повідомляє прес-служба Чернігівської міської ради.
"21 серпня депутати проголосували за звернення до Кабінету Міністрів щодо виділення коштів для компенсації збитків, завданих надзвичайною ситуацією", - йдеться у повідомленні.
Наголошується, що розмір завданих стихією збитків склав понад 58 мільйонів гривень.
"За нормами законодавства, надзвичайна ситуація, яка завдала таку суму збитків, кваліфікується як "надзвичайна ситуація регіонального рівня".
Такий статус визнала обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Чернігівській облдержадміністрації.
Наразі матеріали щодо надзвичайної ситуації регіонального рівня подані до експертної комісії Державної служби із надзвичайнх ситуацій України", - заявили у міській раді.
Як повідомлялось, 30 червня у Чернігові унаслідок аномальної зливи були підтоплені вулиці та будинки.
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