Фігурант "справи Веджіє Кашка" повідомив про погіршення самопочуття - адвокат Суспільство | 22-08-2018, 06:30 0 97



Кримськотатарський активіст Асан Чапух, обвинувачений у "справі Веджіє Кашка", не зміг взяти участь у засіданні підконтрольного РФ Верховного суду Криму через підвищення артеріального тиску.



Про це адвокат Чапуха Олександр Лісовий 21 серпня розповів у залі суду, передає "Крим.Реалії".



"Перед початком засідання Чапух мені повідомив, що його артеріальний тиск підскочив до 180 на 110, і в такому стані він не може брати участь в судовому засіданні.



З огляду на це, бажана присутність фельдшера. Або захист просить перенести засідання", - розповів Лісовий.



Як повідомляє "Крим.Реалії", суд відклав засіданняна 23 серпня.



Зазначається, що у суді було заявлено клопотання захисника фігуранта Бекіра Дегерменджи про перенесення засідання у зв'язку з мусульманським святом Курбан-байрам.



Фігуранти справи також виступили проти своєї участі в засіданні по відеоконференції і клопотали про доставляння до суду.



"Зв'язок із СІЗО був нерозбірливим. Один з фігурантів "справи" Руслан Трубач повідомив, що в іншому разі не буде більше брати участь в процесі. Суддя відхилив клопотання", - йдеться у повідомленні.



"Чомусь всі судові засідання призначають або в свята, або в п'ятницю під час п'ятничного намазу. Судді з цим не рахуються.



Наших чоловіків дуже сильно зачепило, що саме сьогодні, в священне свято, людям довелося їхати під суд, замість того, щоб приймати у себе вдома гостей", - розповіла дружина Бекіра Дегерменджи Аліє.



23 листопада 2017 року в різних районах Криму відбулися обшуки в будинках кримських татар і затримання активістів національного руху за нібито "вимагання в особливо великому розмірі" у громадянина Туреччини.

Серед затриманих – Бекір Дегерменджи, Куртсеїт Абдуллаєв, Асан Чапух, Руслан Трубач і Кязім Аметов. Їм інкримінують вимагання, вчинене групою осіб (ч. 2 ст. 163 Кримінального кодексу).



Після затримань кримських татар померла ветеран кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка.



Їй стало погано під час затримання кримськотатарських активістів, які нібито вимагали гроші в турка.



Після анексії в Криму фактична російська влада практикує масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу та кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією "Хізб ут-Тахрір".

