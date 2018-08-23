Facebook видалив понад 600 сторінок, які займались дезінформацією Суспільство | 22-08-2018, 06:34 0 104



У соціальній мережі Facebook прозвітували, що видалили 652 сторінки у рамках боротьби з недостовірною інформацією, частина з яких пов'язана з РФ та Іраном.



Про це повідомляє CNN.



У соцмережі заявили, що ряд сторінок, аккаунтів і груп були видалені за підозрілі недостовірні дії у Facebook та Instagram.



"Частина такої діяльності зафіксована в Ірані, частина - в Росії", - підкреслили в компанії.



У Facebook зазначили, що їм не вдалося встановити зв'язок між іранськими та російськими аккаунтами, але у їх діях використовувалася схожа тактика, яка створювала мережі облікових записів, котрі вводили в оману інших людей.



Усього компанія видалили 652 аккаунти, які працювали для аудиторії в Латинській Америці, СШа і на Ближньому Сході.



"Ми видалили сторінки, групи і облікові записи, які можуть бути пов'язані з джерелами, котрі уряд США раніше визначив як російські розвідувальні служби. Це не має відношення до діяльності, яку ми виявили в Ірані", - йдеться у заяві.



Раніше у Facebоok повідомили, що викрили нову скоординовану кампанію політичного впливу, щоб ввести користувачів в оману та організувати мітинги напередодні виборів Конгресу США в листопаді цього року.

