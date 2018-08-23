ООС: Бойовики гатили з БМП і мінометів, 2 поранених Суспільство | 22-08-2018, 08:34 0 89 Минулої доби бойовики 24 рази відкривали вогонь по позиціях ОС - 2 українських військових отримали поранення. Упродовж поточної доби окупанти 4 рази порушили режим тиші, втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає.



Про це йдеться у звіті прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 22 серпня.



"Російські окупанти вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках - і з озброєння БМП. Також ворог застосовував міномети калібру 82 та 120 мм", - наголосили у штабі.



"Обстріли здійснювалися по захисниках населених пунктів Артема, Новотошківське, Кримське, Зайцеве, Залізне, Авдіївка, Новомихайлівка, Піски, Чермалик, Гнутове, Павлопіль, Лебединське, Водяне та Широкине.



Застосовуючи важке озброєння, противник обстріляв із мінометів калібру 120 мм позиції українських військ поблизу Залізного та Гнутового, а з мінометів калібру 82 мм - оборонців Авдіївки та Чермалика", - йдеться у звіті.



"Протягом ночі окупанти 4 рази відкривали вогонь по позиціях ОС у районах населених пунктів Павлопіль, Лебединське та Водяне. Важке озброєння не застосовувалося. Втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України цієї доби немає", - підкреслили у прес-центрі.



За даними розвідки, 2 окупантів знищено, ще 1 поранено.

