На Буковині затримали кінний караван з сигаретами Суспільство | 22-08-2018, 09:42 0 121

Учора на Буковині неподалік кордону правоохоронці зупинили кінний караван, яким порушники намагалися перемістити сигарети до Румунії.



Затримання відбулося в результаті відпрацювання інформації, яку здобули оперативні підрозділи Західного регіонального управління Держприкордонслужби. Аби затримати порушників заходи реалізовувалися прикордонниками відділення інспекторів прикордонної служби «Нижні Петрівці» Чернівецького загону, офіцерами оперативних підрозділів прикордонного відомства у взаємодії з представниками УСБУ в Чернівецькій області.



Міжвідомча група викрила караван з чотирьох підвод, запряжених кіньми поряд українсько-румунського кордону. Крім того, на місці затримано 2 осіб, які переміщували 10 ящиків тютюнових виробів у кількості майже 5 тисяч пачок. Зараз тривають пошуки ще двох осіб, які вдались до втечі.



На затриманих правопорушників складено протокол за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП. Виявлену контрабанду буде передано співробітникам ДФС, а справу передано до суду.



