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Медіафорум спільно з NED готує Школу медіаменеджменту
|Суспільство | 22-08-2018, 10:46
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|У Львові 6−8 вересня традиційно пройде Школа медіаменеджменту. Медіапрофесіонали з України та з-за кордону будуть ділитися власним досвідом керування якісними та прибутковими виданнями.
Особливий акцент Школи — на темі монетизації. Школа складатиметься з двох етапів: теоретичний буде проведений у вересні, практичний — у грудні.
Щоб взяти участь у відборі, потрібно до 22 серпня включно заповнити форму: goo.gl/8Z4XG9
Близько 20 учасників, які, завдяки підтримці NED, матимуть можливість навчатися в Школі безкоштовно. Кожен переможець відбору повинен зробити внесок у 500 гривень, який буде повернуто після участі в усіх етапах Школи.
Взяти участь можна й на позаконкурсній основі. Додатково будуть відібрані учасники, які матимуть доступ до всіх заходів в рамках першого етапу Школи (лекції, майстер-класи, вечірки).
В цьому випадку вартість участі в школі — 2000 грн. Для платної участі також потрібно заповнити анкету: https://goo.gl/8Z4XG9
Всі результати відбору будуть оголошені 23 серпня.
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