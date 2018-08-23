Медіафорум спільно з NED готує Школу медіаменеджменту Суспільство | 22-08-2018, 10:46 0 78 У Львові 6−8 вересня традиційно пройде Школа медіаменеджменту. Медіапрофесіонали з України та з-за кордону будуть ділитися власним досвідом керування якісними та прибутковими виданнями.



Особливий акцент Школи — на темі монетизації. Школа складатиметься з двох етапів: теоретичний буде проведений у вересні, практичний — у грудні.



Щоб взяти участь у відборі, потрібно до 22 серпня включно заповнити форму: goo.gl/8Z4XG9



Близько 20 учасників, які, завдяки підтримці NED, матимуть можливість навчатися в Школі безкоштовно. Кожен переможець відбору повинен зробити внесок у 500 гривень, який буде повернуто після участі в усіх етапах Школи.



Взяти участь можна й на позаконкурсній основі. Додатково будуть відібрані учасники, які матимуть доступ до всіх заходів в рамках першого етапу Школи (лекції, майстер-класи, вечірки).



В цьому випадку вартість участі в школі — 2000 грн. Для платної участі також потрібно заповнити анкету: https://goo.gl/8Z4XG9



Всі результати відбору будуть оголошені 23 серпня.

