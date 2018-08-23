Понад 73 мільйони гривень забезпечило надходжень до казни юридичне управління фіскальної служби Львівщини Суспільство | 22-08-2018, 11:51 0 82

Як повідомили в юридичному управлінні ГУ ДФС у Львівській області cтаном на 01.08.2018 на розгляді у судах різних інстанцій, з урахуванням справ, що перейшли з попередніх років, знаходились 2664 справи на суму 4631,2 млн. грн. З них перехідні справи (справи минулих років) – 2120 на суму 4218,8 млн. грн. Решта справ – 544 на 412,4 млн. грн. – це справи порушені у 2018 році.

У цілому, з усіх категорій справ, розглянутих у січні-липні 2018 року, на користь територіальних органів ДФС у Львівській області вирішено 345 справ на суму 273,1 млн. грн., з них по 164 справах на суму 49,5 млн. грн. провадження закінчено. На користь платників податків за згаданий період вирішено 213 справ на суму 185,2 млн. грн., з них по 31 справі на суму 17,3 млн. грн. провадження закінчено.

Впродовж січня-липня 2018 року у справах, стороною в яких виступали податкові органи Львівської області, надійшло – 73,4 млн. грн.: у справах за позовами до територіальних органів ДФС у Львівської області – 1,5 млн. грн. – справи про визнання недійсними податкових повідомлень – рішень; у справах за позовами податкових органів Львівської області до платників податків – 71,9 млн. грн. З останніх у справах про стягнення податкової заборгованості – 70,4 млн. грн. та у справах про визнання боржника банкрутом – 1,5 млн. гривень.

