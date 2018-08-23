Будьте пильні, шахраї виманюють гроші, представляючись керівництвом ГУ ДФС області Суспільство | 22-08-2018, 11:51 0 94

У Закарпатській області активізувались невідомі особи, які телефонують суб’єктам господарювання, представляються начальником та заступниками начальника Головного управління ДФС у Закарпатській області. Шахраї здійснюють дзвінки через «Viber» із номерів 099 374 67 77, 099 675 69 44 та просять кошти для вирішення фінансових проблем.

В зв’язку з цим, звертаємось до громадян та підприємців: будьте пильними, не піддавайтеся на провокації.

З метою забезпечення оперативного реагування на такі дзвінки та «пропозиції», при наявності фактів, просимо громадян звертатись до органів МВС за номером телефону «102».

ДФС у Закарпатській області

