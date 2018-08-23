ПРИКОРДОННИКИ ТРИЧІ НЕ ДОЗВОЛИЛИ КОНТРАБАНДИСТАМ НЕЗАКОННО ПЕРЕМІСТИТИ СИГАРЕТИ ДО УГОРЩИНИ Суспільство | 22-08-2018, 14:13 0 76



На Закарпатті впродовж минулої доби тютюнові контрабандисти тричі намагались переправити через кордон сигарети. У результаті припинення цих спроб прикордонники затримали більше 17 ящиків тютюнових виробів, три автомобілі та п'ятеро правопорушників.

Одній зі спроб вдалось завадити завдяки швидкому обміну інформацією між прикордонниками України та Угорщини. У ході перевірки інформації наданої оперативними співробітниками Західного регіонального управління, про ймовірну протиправну діяльність на кордоні, прикордонники відділу "Велика Паладь" зі своїми європейськими колегами організували спільні пошукові заходи по обидва боки кордону. У результаті пошуків було виявлено та затримано чотирьох українців, троє з яких без документів, та одного громадянина Угорщини. Також поблизу кордону правоохоронці знайшли 16 ящиків з тютюновими виробами і два легкових авто, якими, ймовірно, здійснювали доставку сигарет та осіб, які повинні були ці сигарети переносити до Угорщини.

Ще один пакунок з тютюновими виробами виявили за 150 метрів до кордону військовослужбовці відділу "Вилок".

А у пункті пропуску "Лужанка", через спробу незаконно провезти до сусідньої Угорщини сигарети, позбувся свого "Фольксвагена" 19-річний українець. У спеціально обладнаному сховку, який було виявлено під час спільного прикордонно-митного огляду, знаходилось 150 пачок сигарет. Автомобіль та контрабандний тютюн у чоловіка встановленим порядком вилучили та оцінили у 116 тисяч гривень.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загон