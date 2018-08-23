Богдана Кухарука призначено на посаду директора ЛКП «Муніципальна варта»

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: четвер, 23/08/2018 Нікого з керівництва Закарпатської митниці ДФС не затримано...>> У музеї «Територія Терору» відкриється виставка, присвячена історії табору примусових робіт «Янівська»...>> Міжнародний фестиваль фольклору «Етновир» у Львові стартує вже сьогодні...>> У Львові триває ІІІ міжнародний Фестиваль Параджанова...>> На території комунального АТП № 1 запрацювала нова мийка для автобусів...>> А. Садовий: «Всіх нас об’єднує велике внутрішнє відчуття, що кожен раз, коли ми піднімаємо наш прапор, ми повинні піднімати нашу гідність»...>> Національний прапор – це символ, який веде наших воїнів вперед до перемоги, - Олег Синютка...>> Львівщина урочисто відзначає День Державного Прапора України...>> У День Прапора будівлю Львівської ОДА прикрасили синьо-жовтими стягами...>> 2,1 мільйона гривень штрафних санкцій доведеться сплатити за 19 неоформлених працівників 11 роботодавцям Львівщини...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Волкер: Росія не очікувала серйозної відповіді Заходу на її дії в Україні...
 >>> 
Саакашвілі: США вмовляли Грузію не піддаватися на провокації Росії...
 >>> 
«З червня зробили найскладніший об’єм робіт — це ділянка 102 м, де є плавун», — А. Садовий про ремонт вул. Замарстинівської...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Луценко про розслідування вбивства Шеремета: Маємо одну ниточку...
21-08-2018, 08:55  >>> 
В Києві винуватець масштабної ДТП на очах у поліції залишив місце події...
21-08-2018, 07:45  >>> 
Справи щодо неправдивих свідчень учасників ДТП з авто Димінського направлено до суду...
21-08-2018, 07:42  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Колективу Львівської обласної психіатричної лікарні представили виконувача обов’язків гендиректора – Богдана Чечотку...
21-08-2018, 12:51  >>> 
У жертви отруєння "Новічком" в Еймсбері почалися проблеми із зором...
21-08-2018, 07:46  >>> 
В області проаналізували витрати закладів охорони здоров’я...
15-08-2018, 19:32  >>> 
Одежда оптом по Дропшиппингу https://vsestilno.com.ua/dropshipping/.

Богдана Кухарука призначено на посаду директора ЛКП «Муніципальна варта»

Суспільство | 22-08-2018, 14:14Коментарів: 0 0 Переглядів: 79 79    
Від сьогодні Богдана Кухарука призначено на посаду директора ЛКП «Муніципальна варта». Нового директора працівникам підприємства представив заступник міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Сергій Бабак.

«З травня 2018 року у Львівському комунальному підприємстві «Муніципальна варта» була вільна вакансія керівника. Ми вже тривалий час шукали кандидатуру на цю посаду, було переглянуто цілий ряд фахівців, охочих, кому ми пропонували. У Богданові Кухаруку я побачив саме ту людину, яка, на мій погляд, зможе вивести роботу цього комунального підприємства на новий рівень. Наші з ним думки збігаються по тих напрямках, де потрібно посилювати роботу, де треба обрати напрямки нової роботи. Ми враховували попередній досвід пана Кухарука, його спортивне минуле і те, що він тривалий час займався цим напрямком в Івано-Франківську. Він володіє питаннями у повній мірі, так само бачить, що можна покращити і куди рухатися далі. Робота «Муніципальної варти» має бути на найвищому рівні. Особливу повагу викликає так само те, що ця людина два роки була добровольцем на фронті.

Сподобалася фаховість та принциповість, я завжди ціную такі якості, тому думаю, що, приступаючи до роботи з сьогоднішнього дня, ми разом вже з перших днів напрацюємо ті основні моменти, які треба реалізовувати в найближчий час, а це: покращення роботи «Муніципальної варти», впровадження закону про паркування, посилення оперативної роботи з порушниками громадського порядку у місті і цілий ряд напрямків, які ми згодом презентуємо додатково", — зазначив Сергій Бабак, заступник міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства.

Нагадаємо, Богдан Кухарук раніше очолював КП «Муніципальна варта» у Івано-Франківську.
Довідка

Богдан Сергійович Кухарук народився 05.02.1980 року у Львові.

Освіта:

2001−2004 рр. — Дніпродзержинський коледж фізичного виховання, за спеціальністю «Вчитель фізичної підготовки молодших класів».

2014−2016 рр. — НУ «Львівська політехніка», факультет «Інженерно-будівельний».

Трудова діяльність:

01.10.2017 — 17.08.2018 рр. — керівник КП «Муніципальна варта», м. Івано-Франківськ.

2016−2017 рр. — радник міського голови на громадських засадах (м. Івано-Франківськ), т.в.о. керівника КП «Муніципальна варта».

2014−2016 рр. — доброволець-учасник бойових дій (АТО), командир роти у батальйоні «Гарпун», далі — полк «Миротворець» МВС. 26 квітня 2016 року був поранений поблизу Авдієвської промзони.

1998−2014 рр. — Сихівський центр туризму та спорту, інструктор з туризму. Займався альпінізмом, мультигонками, організовував туристичні заходи, був головним суддею мультиспортивних змагань.

Вихованець «Пласту», учасник куреню сеньйорів Національної скаутської організації України «Орден Залізної Остроги».
   Новини по темі: Суспільство
Нікого з керівництва Закарпатської митниці ДФС не затримано...
23-08-2018, 11:23  >>> 
У День Прапора будівлю Львівської ОДА прикрасили синьо-жовтими стягами...
23-08-2018, 08:49  >>> 
У Києві вже почали перекривати рух до свят...
23-08-2018, 08:48  >>> 
ООС: Бойовики гатили з БМП, артилерії і мінометів, 1 загиблий...
23-08-2018, 07:52  >>> 
В Україні понад 35 мільйонів активних банківських карток – ЄБА...
23-08-2018, 06:55  >>> 
Шотландія: понад 40 людей постраждало через витік хімічної речовини у торговому центрі...
23-08-2018, 06:44  >>> 
Родина Ноздровської просить Верховний суд про розгляд справи у Києві...
23-08-2018, 06:41  >>> 
   АктуальноАктуально
Вночі після негоди частина Києва пішла під воду...
16-08-2018, 07:19  >>> 
Обвал мосту в Італії: підтверджено загибель 31 особи, серед них іноземець та троє дітей...
15-08-2018, 09:00  >>> 
В Україні прогнозують спеку та надзвичайний рівень пожежної небезпеки...
08-08-2018, 08:06  >>> 
   ПолітикаПолітика
ІНП Польщі не знайшов злочину в словах голови Українського товариства в Любліні...
23-08-2018, 08:47  >>> 
Трамп привітав Україну з Днем незалежності...
23-08-2018, 08:46  >>> 
Латвія приєдналась до закликів демократичного світу звільнити Сенцова...
23-08-2018, 07:27  >>> 
   Діловий світДіловий світ
2,1 мільйона гривень штрафних санкцій доведеться сплатити за 19 неоформлених працівників 11 роботодавцям Львівщини...
23-08-2018, 10:08  >>> 
У серпні 2018 року слід сплатити податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за 2017 рік...
22-08-2018, 14:37  >>> 
Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі...
22-08-2018, 14:21  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Нікого з керівництва Закарпатської митниці ДФС не затримано...
23-08-2018, 11:23  >>> 
У День Прапора будівлю Львівської ОДА прикрасили синьо-жовтими стягами...
23-08-2018, 08:49  >>> 
У Києві вже почали перекривати рух до свят...
23-08-2018, 08:48  >>> 
   ВладаВлада
Трамп: я не розглядаю зняття санкцій з РФ, Путін про це не просив...
21-08-2018, 08:54  >>> 
Трамп боїться, що Мюллер звинуватить його у введенні слідства в оману...
21-08-2018, 07:43  >>> 
Трамп запросив на гольф одного з сенаторів після його поїздки до Росії...
20-08-2018, 07:51  >>> 
   КультураКультура
У музеї «Територія Терору» відкриється виставка, присвячена історії табору примусових робіт «Янівська»...
23-08-2018, 11:22  >>> 
Міжнародний фестиваль фольклору «Етновир» у Львові стартує вже сьогодні...
23-08-2018, 10:15  >>> 
У Сєвєродонецьку делегація з Львівщини взяла участь в урочистостях до Дня Прапора...
23-08-2018, 10:07  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
11:23 Нікого з керівництва Закарпатської митниці ДФС не затримано
11:22 У музеї «Територія Терору» відкриється виставка, присвячена історії табору примусових робіт «Янівська»
10:15 Міжнародний фестиваль фольклору «Етновир» у Львові стартує вже сьогодні
10:14 У Львові триває ІІІ міжнародний Фестиваль Параджанова
10:13 На території комунального АТП № 1 запрацювала нова мийка для автобусів
10:12 А. Садовий: «Всіх нас об’єднує велике внутрішнє відчуття, що кожен раз, коли ми піднімаємо наш прапор, ми повинні піднімати нашу гідність»
10:11 Національний прапор – це символ, який веде наших воїнів вперед до перемоги, - Олег Синютка
10:10 Львівщина урочисто відзначає День Державного Прапора України
10:09 У День Прапора будівлю Львівської ОДА прикрасили синьо-жовтими стягами
10:08 2,1 мільйона гривень штрафних санкцій доведеться сплатити за 19 неоформлених працівників 11 роботодавцям Львівщини

   Анонси
У Зимній Воді відбудеться IV обласний фестиваль «Гомін Лемківщини»...
22-08-2018, 15:20  >>> 
До Дня Незалежності біля Яворова пройде великий спортивний фестиваль бійців АТО...
22-08-2018, 11:52  >>> 
У День Незалежності на Сихові відбудеться дискусія на тему «Бути державою»...
21-08-2018, 15:08  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования