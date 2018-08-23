Богдана Кухарука призначено на посаду директора ЛКП «Муніципальна варта» Суспільство | 22-08-2018, 14:14 0 79 Від сьогодні Богдана Кухарука призначено на посаду директора ЛКП «Муніципальна варта». Нового директора працівникам підприємства представив заступник міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Сергій Бабак.



«З травня 2018 року у Львівському комунальному підприємстві «Муніципальна варта» була вільна вакансія керівника. Ми вже тривалий час шукали кандидатуру на цю посаду, було переглянуто цілий ряд фахівців, охочих, кому ми пропонували. У Богданові Кухаруку я побачив саме ту людину, яка, на мій погляд, зможе вивести роботу цього комунального підприємства на новий рівень. Наші з ним думки збігаються по тих напрямках, де потрібно посилювати роботу, де треба обрати напрямки нової роботи. Ми враховували попередній досвід пана Кухарука, його спортивне минуле і те, що він тривалий час займався цим напрямком в Івано-Франківську. Він володіє питаннями у повній мірі, так само бачить, що можна покращити і куди рухатися далі. Робота «Муніципальної варти» має бути на найвищому рівні. Особливу повагу викликає так само те, що ця людина два роки була добровольцем на фронті.



Сподобалася фаховість та принциповість, я завжди ціную такі якості, тому думаю, що, приступаючи до роботи з сьогоднішнього дня, ми разом вже з перших днів напрацюємо ті основні моменти, які треба реалізовувати в найближчий час, а це: покращення роботи «Муніципальної варти», впровадження закону про паркування, посилення оперативної роботи з порушниками громадського порядку у місті і цілий ряд напрямків, які ми згодом презентуємо додатково", — зазначив Сергій Бабак, заступник міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства.



Нагадаємо, Богдан Кухарук раніше очолював КП «Муніципальна варта» у Івано-Франківську.

Довідка



Богдан Сергійович Кухарук народився 05.02.1980 року у Львові.



Освіта:



2001−2004 рр. — Дніпродзержинський коледж фізичного виховання, за спеціальністю «Вчитель фізичної підготовки молодших класів».



2014−2016 рр. — НУ «Львівська політехніка», факультет «Інженерно-будівельний».



Трудова діяльність:



01.10.2017 — 17.08.2018 рр. — керівник КП «Муніципальна варта», м. Івано-Франківськ.



2016−2017 рр. — радник міського голови на громадських засадах (м. Івано-Франківськ), т.в.о. керівника КП «Муніципальна варта».



2014−2016 рр. — доброволець-учасник бойових дій (АТО), командир роти у батальйоні «Гарпун», далі — полк «Миротворець» МВС. 26 квітня 2016 року був поранений поблизу Авдієвської промзони.



1998−2014 рр. — Сихівський центр туризму та спорту, інструктор з туризму. Займався альпінізмом, мультигонками, організовував туристичні заходи, був головним суддею мультиспортивних змагань.



Вихованець «Пласту», учасник куреню сеньйорів Національної скаутської організації України «Орден Залізної Остроги».

