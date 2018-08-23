Обсяг сільськогосподарського виробництва у Львівській області зріс на майже 8% Суспільство | 22-08-2018, 15:19 0 87

У січні-липні 2018 року обсяг сільськогосподарського виробництва у Львівській області порівняно з січнем-липнем 2017 року зріс на 7,8%.

Про це повідомили в Головному управлінні статистики у Львівській області.

Сільськогосподарські підприємства наростили обсяги виробленої продукції на 16,6%, господарства населення, на які припадає дві третини сільськогосподарського виробництва, збільшили обсяги виробництва продукції на 2,5%.

Порівняно з січнем-липнем 2017 року з продукції рослинництва зросло виробництво культур зернових та зернобобових на 17,7%, ріпаку та кользи – на 42,4%, картоплі – на 0,2%, культур плодових та ягідних – на 39,8%, скоротилось виробництво культур овочевих відкритого ґрунту на 12,0%.

