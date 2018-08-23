У День Незалежності у Львові відкриють відновлене джерело «Спартак» Суспільство | 22-08-2018, 16:55 0 246

У п’ятницю, 24 серпня, до Дня Незалежності України у Львові урочисто відкриють відновлене джерело «Спартак», що на вул. Топольній, 39а.

Саме проект відновлення цього джерела у лютому став переможцем міського конкурсу «Благоустрій джерел м. Львова».

Як розповіла автор проекту, координатор «Народного контролю» у Шевченківському районі Олена Халілова, зараз проводяться завершальні роботи із благоустрою території: вже викладено плитку, встановлено лавочки. Водночас проект відновлення джерела передбачав також ряд інженерних та воодочисних робіт.

«За цей час ми провели багато роботи – від самої ідеї відновлення популярного серед мешканців цього мікрорайону джерела до її реалізації. Тішить, що наш задум підтримав забудовник споривного комплексу «Спартак». За його кошти провели роботи з впорядкування самого джерела. А 500 тисяч гривень із міського бюджету скерували на , встановлення вуличних меблів, освітлення. Територію буде озеленено», – говорить Олена Халілова.

За її словами, джерелом завжди користувалися багато мешканців мікрорайону, що охоплює вулиці Топольну, Мазепи та прилеглі до них вулички. Також воду із джерела беруть мешканці Мурованого, Дублян, Брюхович.

«Тепер же вони матимуть зручні підходи і під’їзди до джерела, чисту і гарну територію біля нього», – додала Олена Халілова.

Нагадаємо, цьогоріч за ініціативи голови депутатської екологічної комісії ЛМР, депутата фракції «Народний контроль» Ірина Оршак у Львові вперше відбувся конкурс проектів «Благоустрій джерел м. Львова». На думку Оршак, таким чином вдасться щороку відновлювати одне міське джерело.







