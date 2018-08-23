Дії правоохоронців щодо двох комунальних перевізників напередодні отримання нового транспорту мерія Львова розцінює як блокування Суспільство | 22-08-2018, 17:15 0 182 Після неодноразових звернень Львівської міської ради до правоохоронних органів щодо діяльності на території міста нелегальних АЗС, 10 серпня відкрито кримінальні провадження щодо двох комунальних перевізників — ЛКП «Львівелектротранс» та ЛК «АТП-1». Такі дії правоохоронців напередодні отримання містом великої кількості нового транспорту є не зрозумілими і викликають чимало запитань.



«Чергова провокація чи небажання, щоб місто Львів розвивалось? Так, а не інакше можна прокоментувати ті події, які в останні дні відбуваються у Львові з боку правоохоронних органів. За дивним збігом обставин в один день — 10 серпня — відкрито два кримінальні провадження щодо двох комунальних перевізників міста — ЛКП «Львівелектротранс» та «АТП-1».



Коли місто ставить перед правоохоронцями питання, чому досі працюють нелегальні АЗС, які продають неякісне паливо і не поповнюють податками бюджет міста, а працюють на тіньову економіку, — чітких відповідей отримати не можемо.



Натомість, коли комунальний перевізник готується отримати 150 нових автобусів, які значно покращать ситуацію на ринку міських перевезень, у правоохоронців є питання до роботи паливних модулів на території АТП-1. І це при тому, що закупівля проводилась у системі Prozorro, і дає можливість суттєво зекономити комунальному перевізнику на закупівлі палива. Перевага не лише в серйозній економії коштів, а у якісному контролі — на території АТП-1 встановлені відеокамери, всі ці речі чітко фіксуються. АТП-1 має всі дозволи, всі документи. Кому кортить заблокувати роботу комунального перевізника напередодні отримання нових автобусів?



Вірю в здоровий глузд і верховенство права", — прокоментував міський голова Львова Андрій Садовий.

