Шахтарів Львівщини привітали з професійним святом Суспільство | 22-08-2018, 19:24 0 106

В останню неділю серпня в Україні відзначають День шахтаря.

Сьогодні,22 серпня, в актовому залі ДП «Львіввугілля» в теплій та дружній атмосфері розпочались урочистості, де було відзначено кращі колективи та окремих гірників. Шахтарів привітав та нагородив перший заступник голови Львівської ОДА Ростислав Замлинський.

Кращих гірників відзначали орденами, грамотами і грошовими преміями, згадували добрими словами шахтарів-ветеранів та шахтарів, які сьогодні захищають Батьківщину в лавах Збройних Сил України.

Урочисті збори з нагоди професійного свята Дня шахтаря триватимуть 23 серпня на шахтах та допоміжних підприємствах ДП "Львіввугілля".

25 серпня в церкві Святої Варвари в м.Червонограді відбудеться Служба Божа за загиблими та померлими шахтарями. Пізніше відбудеться загальноміська поминальна панахида біля пам’ятника «Загиблим шахтарям» м.Червонограда та покладання квітів.

26 серпня у церквах м.Червонограда, м. Сокаля, м.Соснівки та смт. Гірник пройдуть святкові молебні за здоров’я шахтарів, їх родин та мир в державі.

На завершення урочистостей відбудуться спортивні змагання та святковий концерт.

