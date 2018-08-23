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Шахтарів Львівщини привітали з професійним святом
|Суспільство | 22-08-2018, 19:24
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В останню неділю серпня в Україні відзначають День шахтаря.
Сьогодні,22 серпня, в актовому залі ДП «Львіввугілля» в теплій та дружній атмосфері розпочались урочистості, де було відзначено кращі колективи та окремих гірників. Шахтарів привітав та нагородив перший заступник голови Львівської ОДА Ростислав Замлинський.
Кращих гірників відзначали орденами, грамотами і грошовими преміями, згадували добрими словами шахтарів-ветеранів та шахтарів, які сьогодні захищають Батьківщину в лавах Збройних Сил України.
Урочисті збори з нагоди професійного свята Дня шахтаря триватимуть 23 серпня на шахтах та допоміжних підприємствах ДП "Львіввугілля".
25 серпня в церкві Святої Варвари в м.Червонограді відбудеться Служба Божа за загиблими та померлими шахтарями. Пізніше відбудеться загальноміська поминальна панахида біля пам’ятника «Загиблим шахтарям» м.Червонограда та покладання квітів.
26 серпня у церквах м.Червонограда, м. Сокаля, м.Соснівки та смт. Гірник пройдуть святкові молебні за здоров’я шахтарів, їх родин та мир в державі.
На завершення урочистостей відбудуться спортивні змагання та святковий концерт.
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