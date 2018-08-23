Державний архів підготував онлайн-виставку до Дня Незалежності України Суспільство | 22-08-2018, 19:27 0 122

Як інформує директор Державного архіву Львівської області Ірина Мартенс з нагоди відзначення 27-ої річниці Незалежності України, архів підготував онлайн-варіант тематичної виставки «До 27 річниці Незалежності України».

Переглянути її можна за посиланням.

На ній представлено такі найцікавіші документи і матеріали з історії українського державотворення, що знаходяться на зберіганні в ДАЛО, а саме:

Проголошення Української Держави на українських областях Австрії і Угорщини, опубліковане в час описі «Діло», 20 жовтня 1918 р.;

Відозва Української Національної Ради від 5 листопада 1918 р. «Український народе;

Відозва Української Національної Ради від 5 листопада 1918 р «Український народе! Під оружя!»;

Присяга українських військ затверджена постановою Української Національної Ради від 13 листопада 1918 р.;

Листівка УПА «Чого ми хочемо?»;

Відозва Організації Українських Націоналістів «Український народе!»;

Рішення І сесії І демократичного скликання Львівської обласної ради народних депутатів від 28 квітня 1990 року «Про проголошення української національної символіки та національного гімну офіційно діючими на території Львівської області».

Документи і матеріали представлені на цій виставці будуть цікаві не лише історикам, які досліджують дану тематику, але й широкому загалові учнівської і студентської молоді.

