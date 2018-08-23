В Україні розпочала роботу Морська адміністрація Суспільство | 23-08-2018, 06:38 0 53 22 серпня Кабінет міністрів прийняв рішення про запуск Державної служби морського та річкового транспорту України (Морської адміністрації).



Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури.



Морська адміністрація є єдиним центральним органом виконавчої влади, діяльність якої спрямовується і координується Кабінетом міністрів через Міністра інфраструктури.



Основними завданнями Морської адміністрації є реалізація державної політики у сферах морського та річкового транспорту, торговельного мореплавства, судноплавства на внутрішніх водних шляхах, забезпечення навігаційно-гідрографічного мореплавства, а також забезпечення та здійснення державного нагляду за безпекою на морському та річковому транспорті.



Головою Державної служби морського та річкового транспорту України призначено Дмитра Петренка.



Заступник міністра Юрій Лавренюк зазначив, що вся морська та річкова галузь має побачити прозору діяльність Морської адміністрації.



"Вірю, що команда Морської адміністрації гідно виконає всі покладені на неї завдання та виведе морську галузь України на новий рівень", - підкреслив Лавренюк.