Шлюбний аферист і ФСБ: адвокат зробив запит на біографію "потерпілого" у "справі Кашка" Суспільство | 23-08-2018, 06:40 0 74



Адвокат Микола Полозов подав запит у посольство Туреччини в Україні з проханням надати інформацію про особу громадянина Туреччини Юсуфа Айтана, "потерпілого" у "справі Веджіє Кашка".



Про це повідомляє "Крим.Реалії".



"Зокрема мене цікавить: чи притягувався Айтан на території Туреччини до адміністративної або кримінальної відповідальності. З огляду на біографію цього персонажа, я не виключаю, що за ним може тягнутися "брудний шлейф" з Туреччини.



Принаймні, в Криму він достатньо наслідив", - сказав адвокат.



Він припускає, що спецслужби РФ в Криму могли використовувати Айтана як провокатора.



"У мене складається враження, що ця людина, як мінімум, шлюбний аферист, який вводив в оману і брав гроші не тільки у близьких Веджіє Кашка, а й у низки інших сімей. Не можу стверджувати напевно, оскільки доказова база тільки збирається.



Але у мене є достатні підстави вважати, що Айтан має зв'язки з російськими спецслужбами. Його роль у справі Кашка не випадкова. Він свідомо дав можливість російським спецслужбам використовувати себе в ролі провокатора", - підкреслив Полозов.



23 листопада 2017 року в різних районах Криму відбулися обшуки в будинках кримських татар і затримання активістів національного руху за нібито "вимагання в особливо великому розмірі" у громадянина Туреччини.

Серед затриманих – Бекір Дегерменджи, Куртсеїт Абдуллаєв, Асан Чапух, Руслан Трубач і Кязім Аметов. Їм інкримінують вимагання, вчинене групою осіб (ч. 2 ст. 163 Кримінального кодексу).



Після затримань кримських татар померла ветеран кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка.



Їй стало погано під час затримання кримськотатарських активістів, які нібито вимагали гроші в турка.



Після анексії в Криму фактична російська влада практикує масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу та кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією "Хізб ут-Тахрір".

