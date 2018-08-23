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Родина Ноздровської просить Верховний суд про розгляд справи у Києві
|Суспільство | 23-08-2018, 06:41
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Родина вбитої активістки Ірини Ноздровської просить Верховний суд України розглядати справу у Києві.
Про це в коментарі "Укрінформу" повідомила донька убитої активістки Анастасія Ноздровська.
"Коли в Апеляційному суді вирішили, що справа буде розглядатись в Ірпені, то ми відразу сказали, що будемо писати заяву на Верховний суд для зміни підсудності. Області ми не довіряємо", - підкреслила вона.
Анастасія Ноздровська зазначила, що адвокати вже подали заяву до Верховного суду.
За її словами, родина "не має наміру їхати на засідання в Ірпені" через зв'язки родини Россошанських з працівниками Ірпінського міського суду Київської області та через ймовірність "упередженого ставлення до справи".
Раніше стало відомо, що обвинувальний акт щодо Юрія Россошанського, якого звинувачують у вбивстві юриста Ірини Ноздровскої, надійшов до Ірпінського міського суду Київської області.
Як повідомлялося, 15 серпня прокуратура Київської області скерувала до суду обвинувальний акт відносно Россошанського. Йому інкримінують п. 4 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю) КК України.
1 січня поліція повідомила, що у Вишгородському районі Київської області знайшли тіло жінки. Виявилося, що це юрист і активістка Ірина Ноздровська, розшук якої почали 30 грудня. Вона загинула від множинних колото-різаних ран.
Ноздровська кілька років займалася справою про загибель своєї сестри Світлани Сапатінської, яку 30 вересня 2015 року у селі Демидів на смерть збив племінник глави суду Вишгородського району Дмитро Россошанський.
У травні 2017 року Россошанського засудили до 7 років ув’язнення, його захист подав апеляцію.
8 січня 2018 року перший заступник голови МВС Сергій Яровий повідомив, що поліція встановила і затримала підозрюваного у вбивстві Ноздровської. Адвокат повідомив, що затримали Юрія Россошанського, батька Дмитра.
Юрій Россошанський визнав підозру і запевнив, що на нього не тиснули.
У липні Россошанському змінили підозру з ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство) на ч. 2 п. 4 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.
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