Родина Ноздровської просить Верховний суд про розгляд справи у Києві Суспільство | 23-08-2018, 06:41 0 62



Родина вбитої активістки Ірини Ноздровської просить Верховний суд України розглядати справу у Києві.



Про це в коментарі "Укрінформу" повідомила донька убитої активістки Анастасія Ноздровська.



"Коли в Апеляційному суді вирішили, що справа буде розглядатись в Ірпені, то ми відразу сказали, що будемо писати заяву на Верховний суд для зміни підсудності. Області ми не довіряємо", - підкреслила вона.



Анастасія Ноздровська зазначила, що адвокати вже подали заяву до Верховного суду.



За її словами, родина "не має наміру їхати на засідання в Ірпені" через зв'язки родини Россошанських з працівниками Ірпінського міського суду Київської області та через ймовірність "упередженого ставлення до справи".



Раніше стало відомо, що обвинувальний акт щодо Юрія Россошанського, якого звинувачують у вбивстві юриста Ірини Ноздровскої, надійшов до Ірпінського міського суду Київської області.



Як повідомлялося, 15 серпня прокуратура Київської області скерувала до суду обвинувальний акт відносно Россошанського. Йому інкримінують п. 4 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю) КК України.



1 січня поліція повідомила, що у Вишгородському районі Київської області знайшли тіло жінки. Виявилося, що це юрист і активістка Ірина Ноздровська, розшук якої почали 30 грудня. Вона загинула від множинних колото-різаних ран.



Ноздровська кілька років займалася справою про загибель своєї сестри Світлани Сапатінської, яку 30 вересня 2015 року у селі Демидів на смерть збив племінник глави суду Вишгородського району Дмитро Россошанський.



У травні 2017 року Россошанського засудили до 7 років ув’язнення, його захист подав апеляцію.



8 січня 2018 року перший заступник голови МВС Сергій Яровий повідомив, що поліція встановила і затримала підозрюваного у вбивстві Ноздровської. Адвокат повідомив, що затримали Юрія Россошанського, батька Дмитра.



Юрій Россошанський визнав підозру і запевнив, що на нього не тиснули.



У липні Россошанському змінили підозру з ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство) на ч. 2 п. 4 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю).



Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

