Шотландія: понад 40 людей постраждало через витік хімічної речовини у торговому центрі Суспільство | 23-08-2018, 06:44 0 73 У результаті витоку хімічної речовини у торговому центрі Silverburn у шотландському Глазго постраждало понад 40 осіб.



Про це повідомляє The Scottish Sun.



За інформацією видання, сотні людей були евакуйовані з торгового центру після повідомлення про витік хімічної речовини. Деякі з них скаржилися на напади кашлю.



На місце події прибули карети швидкої допомоги і поліція, яка перекрила найближчу магістраль.



Зазначається, що екстрені служби уже ліквідували наслідки інциденту, торговий центр знову відкритий для відвідувачів.



За попередньою інформацією, інцидент пов'язаний з потраплянням парів фарби у вентиляційну систему торгового центру.