В Україні понад 35 мільйонів активних банківських карток – ЄБА Суспільство | 23-08-2018, 06:55 0 85 З початку року кількість власників платіжних карток збільшилась на 534 тисячі і наразі становить 42,2 млн осіб, що на 1,3% більше, ніж було на початку року.



Про це йдеться у прес-релізі Європейської бізнес асоціації.



"Крім того, зросла кількість активних платіжних карток - до загальної кількості 35,299 млн штук. Збільшення становить 441 тис карток", - йдеться у повідомленні.



Відзначається, що частка активних платіжних карток становить 58,7%.



Експерти Комітету з електронних платежів ЄБА вбачають необхідність застосування додаткових заходів, які будуть стимулювати розвиток інфраструктури для прийому безготівкових платежів, а також зростання кількості власників платіжних карток.



Зокрема, Комітет планує розробити та зареєструвати законопроект, який забезпечить переведення виплат зарплати та соцвиплат на карткові рахунки, адже на сьогодні значні обсяги таких виплат все ще здійснюються готівкою.



"Це дозволить підвищити рівень фінансової інклюзії в Україні, а також оптимізувати та пришвидшити процеси здійснення даних категорій виплат", - повідомляє прес-служба.



"А для розвитку інфраструктури необхідно якнайшвидше затвердити оновлену Постанову КМУ "Про затвердження вимог до суб’єктів господарювання щодо приймання електронних платіжних засобів в оплату за продані ними товари (надані послуги)"", - заявляють в ЄБА.



"Її схвалення дозволить визначити чіткі критерії та забезпечити поетапний перехід бізнесу на обов’язкове приймання платежів у безготівковій формі, що в свою чергу дозволить встановити рівні умови та надати можливість споживачу обирати найбільш зручний спосіб розрахунків", - додають в асоціації.