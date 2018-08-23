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У Києві вже почали перекривати рух до свят

Суспільство | 23-08-2018, 08:48Коментарів: 0 0 Переглядів: 83 83    


Під час проведення урочистих і святкових заходів до Дня державного прапора та 27-ї річниці незалежності України у Києві 23-24 серпня передбачені тимчасові зміни транспортного руху.

Як повідомляє прес-служба КМДА, 23 серпня із 07:00 до закінчення заходів буде заборонено рух транспорту на вул. Хрещатик (від вул. Богдана Хмельницького до алеї Героїв Небесної Сотні) під час церемонії урочистого підняття державного прапору України біля адміністративної будівлі Київської міськради.

Також із 07:00 23 серпня до 18:00 24 серпня буде заборонено рух транспортних засобів на час монтажу/демонтажу конструкцій, необхідних для проведення легкоатлетичного пробігу "Забіг у вишиванках" на Русанівському бульварі.

24 серпня із 06:45 до закінчення заходів тимчасово обмежать рух:

під час проходження військової техніки до місця проведення військового параду за маршрутом (колона № 1, гусенична техніка: парк військової частини А0222 – вул. Маршала Рибалка – вул. Чорновола – виїзд на просп. Перемоги зустрічною смугою лівіше Повітрофлотського мосту – просп. Перемоги (зустрічною смугою) – площа Перемоги (зустрічною смугою) – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська;

після проведення військового параду за маршрутом: Європейська площа – Володимирський узвіз – вул. Сагайдачного – вул. Андріївська (частина гусеничної та колісної техніки) та Боричів узвіз (зустрічною смугою) (частина гусеничної та колісної техніки) – вул. Набережно-Хрещатицька (зустрічною смугою) – вул. Нижній Вал – Глибочицький проїзд – вул. В. Чорновола – вул. Маршала Рибалка – парк військової частини А0222;

під час проходження військової техніки до місця проведення військового параду за маршрутом (колона № 2, колісна техніка: аеродром "Святошин" – вул. Академіка Туполєва – вул. Стеценка – вул. Д. Щербаківського – просп. Перемоги – площа Перемоги – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська;

після проведення військового параду за маршрутом: Європейська площа – Петровська алея – Паркова дорога – Дніпровський узвіз – Набережне шосе – вул. Набережно-Хрещатицька – вул. Нижній Вал – Глибочицький проїзд – вул. В. Чорновола – просп. Перемоги – вул. Академіка Туполєва – аеродром "Святошин".

24 серпня із 07:00 до закінчення заходів заборонять рух транспорту під час військового параду на вул. Великій Васильківській (вул. Жилянської до вул. Хрещатик) – Бессарабська площа – вул. Хрещатик – Майдан Незалежності – вул. Хрещатик до Європейської площі.

24 серпня із 14:00 до закінчення заходів заборонять рух на вул. Хрещатик (на ділянці від вул. Б. Хмельницького до б-ру Тараса Шевченка) під час проведення спортивно-презентаційної акції "Україна єдина".

24 серпня із 07:00 до 13:00 заборонять рух на час легкоатлетичного пробігу "Забіг у вишиванках": Русанівська набережна – Русанівський бульвар (у напрямку Дніпровської набережної) – Русанівська набережна – Дніпровська набережна – (розворот біля Дніпровської набережної, 16) – Дніпровська набережна – Русанівська набережна – Русанівський бульвар – Русанівська набережна.

24 серпня із 13:30 до 18:30 заборонять рух на час благодійного забігу "Вони біжать заради дітей": вул. Сагайдачного, 2 – Володимирський узвіз (до будинку № 2).

Крім того, з 24:00 23 серпня до 03:00 25 серпня заборонять рух транспорту на вул. Івана Мазепи (від вул. Московської до вул. Михайла Омеляновича-Павленка) під час підготовки та проведення святкового заходу з нагоди 27-ї річниці незалежності України та фестивалю вуличної їжі.

24 серпня із 16:00 до 20:00 заборонять рух на вул. Басейній у напрямку вул. Павла Скоропадського (на ділянці від вул. Еспланадної до вул. Павла Скоропадського).

Також 24 серпня під час проведення святкових заходів у центральній частині міста буде тимчасово обмежено рух транспорту на Європейській площі, Бессарабській площі, вул. Трьохсвятительській, вул. Костьольній, алеї Героїв Небесної Сотні, вул. Інститутській (на ділянці від вул. Ольгинської до вул. Шовковичної), вул. Ольгинській, вул. Архітектора Городецького, вул. Грушевського (на ділянці від вул. Шовковичної до Європейської площі), Володимирському узвозі (на ділянці від Європейської площі до Боричевого узвозу), Петрівській алеї, Парковій дорозі, площі І. Франка, вул. Заньковецької, вул. Банковій, вул. Лютеранській, вул. Круглоуніверситетській, б-рі Т. Шевченка (на ділянці від вул. Пушкінської до Бессарабської площі), вул. Б. Хмельницького (від вул. Пушкінської до вул. Хрещатик), вул. Прорізній (від вул. Пушкінської до вул. Хрещатик), вул. Михайлівській, вул. Басейній (від вул. Еспланадної до Бессарабської площі), вул. Дарвіна, Крутому узвозі.

Крім того, 22-24 серпня не функціонуватимуть паркувальні майданчики на вул. Хрещатик (від Бессарабської площі до Європейської площі), на бульварі Лесі Українки (в обидва напрямки), Володимирському проїзді, вул. Богдана Хмельницького, Набережному шосе, Парковій дорозі.

Також тимчасово на час підготовки та проведення святкових заходів буде внесено зміни в роботу міського пасажирського транспорту, маршрут якого проходить у місцях проведення заходів.
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