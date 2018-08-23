У День Прапора будівлю Львівської ОДА прикрасили синьо-жовтими стягами Суспільство | 23-08-2018, 08:49 0 139

Сьогодні, 23 серпня, уся країна відзначає державне свято, присвячене одному з її головних символів - Прапору України.

З нагоди свята Львівську обласну державну адміністрацію прикрасили синьо-жовтими стягами.

Відтак, на фасаді будівлі замайоріли два прапори довжиною 11 метрів.

Зазначимо, о 9:00 год біля будівлі адміністрації розпочнеться урочиста церемонія підняття Державного Прапора України. Право підняти Державний Прапор нададуть Христині Пограничній – чемпіонці Європи з художньої гімнастики, Романові Фараду – учню 11 класу, одному із кращих ліцеїстів Львівського державного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут та Мирославі Федоровій – доньці бійця 24-го батальйону територіальної оборони АЙДАР, який помер 26 серпня 2014 року від тяжкого поранення, отриманого під час збройної сутички під селом Хрящувате.

