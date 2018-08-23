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Нікого з керівництва Закарпатської митниці ДФС не затримано
|Суспільство | 23-08-2018, 11:23
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22 серпня у приміщенні Закарпатської митниці ДФС за рішенням Печерського районного суду міста Києва здійснювались обшуки працівниками УЗЕ головного управління, спільно з УЗЕ в Закарпатській області за адресою м. Ужгород, вул. Собранецька 20.
Обшуки здійснювались в службових кабінетах, приватних помешканнях керівництва та посадових осіб Закарпатської митниці ДФС.
Варто зазначити, що наразі, за наявною інформацією, затримано інспектора митного посту «Неветленфолу», який перебуває у відпустці.
Зауважимо, інформація про те, що на хабарі у 20 тисяч гривень у Виноградові, затримали начальника митного поста «Дяково» і це стало причиною проведення обшуків в Закарпатській митниці ДФС не відповідає дійсності.
Крім того, у відомстві буде здійснено тематичні перевірки, які покликані виявити наявність корупційної складової в діях чи бездіяльності особового складу митниці.
ДФС у Закарпатській області
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