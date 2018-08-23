Нікого з керівництва Закарпатської митниці ДФС не затримано Суспільство | 23-08-2018, 11:23 0 18

22 серпня у приміщенні Закарпатської митниці ДФС за рішенням Печерського районного суду міста Києва здійснювались обшуки працівниками УЗЕ головного управління, спільно з УЗЕ в Закарпатській області за адресою м. Ужгород, вул. Собранецька 20.

Обшуки здійснювались в службових кабінетах, приватних помешканнях керівництва та посадових осіб Закарпатської митниці ДФС.

Варто зазначити, що наразі, за наявною інформацією, затримано інспектора митного посту «Неветленфолу», який перебуває у відпустці.

Зауважимо, інформація про те, що на хабарі у 20 тисяч гривень у Виноградові, затримали начальника митного поста «Дяково» і це стало причиною проведення обшуків в Закарпатській митниці ДФС не відповідає дійсності.

Крім того, у відомстві буде здійснено тематичні перевірки, які покликані виявити наявність корупційної складової в діях чи бездіяльності особового складу митниці.

ДФС у Закарпатській області