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«Європейські міста в останні роки потерпають від сильних злив через глобальні кліматичні зміни», — ЛМКП «Львівводоканал»

Суспільство | 23-08-2018, 13:51Коментарів: 0 0 Переглядів: 61 61    
Минулої п’ятниці, 17 серпня, внаслідок сильного дощу у Львові випало 28% місячної норми опадів, або, як підкреслюють у ЛМКП «Львівводоканал», — кількість опадів, яка б мала випасти за 15 днів. У суху погоду очисні споруди підприємства в середньому приймають 20 тис. м3 стоків, а впродовж години 17 серпня очисні споруди прийняли 60 тис. м3 стоків — втричі більший об’єм.

Однак Львів не єдине місто, яке потерпає від затоплень. За останні роки дощова стихія завдала шкоди багатьом містам України і Європи. Промовисті фото затопленого київського Хрещатика і канадського Торонто цьому підтвердження. Відтак у цілому світі триває гаряча полеміка щодо кліматичних змін, які спричиняються до пошкодження інфраструктури та майна. Для убезпечення міст від можливих наслідків сильних злив європейські міста напрацьовують програми управління дощовими водами, що передбачає концепцію перетворення міста у «місто-губку».

У Львові також пропрацьовують можливі варіанти вирішення проблеми з понаднормовими опадами. Йдеться про напрацьовані з польськими колегами з Національного Фонду охорони довкілля та водного господарства три варіанти розбудови очисних споруд, які передбачають влаштування додаткових дощових резервуарів.

«Наприклад, Берлін рятується від затоплень під час рясних злив, реалізовуючи програму адаптації інфраструктури до наслідків глобальної зміни клімату. Ще при плануванні будівельних проектів на ранніх етапах пропонують рішення акумулювання та повторного використання дощової води, мінімізують асфальтовані території, використовуючи замість водонепроникних пористі матеріали. Домовласники, які озеленюють дахи, отримують субсидії. Програма управління дощовими водами передбачає концепцію перетворення міста у «місто-губку».

До цього часу у нас серйозно не розглядали питання поводження з дощовою водою. Однак особливість Львова є у тому, що в центральній частині міста дощова вода через систему зливної каналізації потрапляє у господарсько-побутові колектори, які у час злив перевантажуються і зазнають руйнувань. Окрім цього на очисні споруди міста здійснюється подвійне, а інколи й потрійне навантаження. Проте на відміну від міст країн ЄС, у нас немає влаштованих дощових збірників, які б могли утримати великий обсяг води перед очисними спорудами і подавати їх на очистку порційно, після завершення пікових злив.

Загалом наші очисні споруди потребують комплексної модернізації та розширення. Над технічними варіантами такої модернізації працюють польські колеги з Національного Фонду охорони довкілля та водного господарства, з якими минулої осені ми підписали меморандум про співпрацю. На цей час ми маємо напрацьовані три варіанти розбудови очисних, усі передбачають влаштування додаткових дощових резервуарів.

Загалом польський досвід свідчить про те, що набагато простіше й дешевше рішення з точки зору капіталовкладень та майбутніх експлуатаційних витрат є рішення розділити дощі та стічні води. Ми разом зараз опрацьовуємо такі можливості для Львова", — повідомив Валентин Вольський, директор ЛМКП «Львівводоканал».

До слова, питання управління поверхневим стоком (дощовими водами) в умовах глобальних кліматичних змін стане однією з провідних тем IV Міжнародного Екофоруму «Вода та Енергія», який триватиме у Львові 13−14 вересня на «Арені Львів».

На дводенний екологічний форум з’їдуться українські та закордонні експерти, які обговорять реформи в екологічному законодавстві, європейський досвід реорганізації ринку комунальних послуг, інвестиції в проекти модернізації інфраструктури, використання відходів як вторинної сировини, енергоощадні та екологічні проекти в Україні.
Програма

1 День: Вплив стічних вод на екологію, оптимізація роботи очисних споруд, збирання та обробка осадів; Методи знезараження питної води, альтернативи рідкому хлору в Україні та Європі; Інвестиції у «зелену економіку»; Інновації та енергоощадливість, успішні проекти в Україні, допомога у реалізації екопроектів від міжнародних організацій.

2 День: Стратегія розвитку міст «Green City Action Plan», еко урбанізм для розвитку міст; Національна стратегія управління твердими побутовими відходами (ТПВ); Роль муніципалітетів та НГО у інформуванні населення про поводження з ТПВ; Тренінг з бізнес-планування розвитку підприємств водного господарства; Навчальний семінар: Система екологічного менеджменту.

Серед доповідачів Екофоруму:

Микола Кузьо — заступник міністра екології та природних ресурсів України;
Едуард Кругляк — заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України;
Альона Бабак — заступниця голови комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства Верховної Ради України.
Дмитро Новицький — президент Асоціації водоканалів України «Укрводоканалекологія».
Казімеж Куйда — президент Національного фонду охорони довкілля та водного господарства Польщі;
Віктор Дорошенко — керівник центральної групи управління Проекту розвитку міської інфраструктури 2;
Роман Зінченко — координатор Української мережі енергетичних інновацій Greencubator;
Вадим Ноздря — директор ЛКП «Зелене Місто», Львів;

Участь в Екофорумі є безкоштовною за умови попередньої реєстрації — tinyurl.com/y7fkjzfl

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