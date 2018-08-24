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На Софійській площі відбувся видовищний флешмоб парадного розрахунку Державної прикордонної служби України
|Суспільство | 23-08-2018, 14:59
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Сьогодні, 23 серпня, на Софійській площі з нагоди Дня Державного Прапора України відбувся патріотичний видовищний флешмоб парадного розрахунку Держприкордонслужби.
Курсанти Національної академії прикордонного відомства, які в День Незалежності крокуватимуть на параді військ, продемонстрували захоплююче і вражаюче дійство. Разом з ними виступили артисти Академічного ансамблю пісні та танцю Державної прикордонної служби України.
У ході виконання плац-параду його учасники відобразили державні символи України та контур нашої держави, в центрі якого майорів державний прапор України, а також разом з глядачами дійства виконали Гімн України.
Грандіозна акція уособлювала подальшу консолідацію українців навколо захисту територіальної цілісності України та, як відмітив ректор Національної академії Держприкордонслужби Олег Шинкарук, для демонстрації державництва України і патріотичного виховання молоді.
З ініціативою проведення цього флешмобу виступили самі курсанти вищого прикордонного навчального закладу, аби продемонструвати українському народу військовий вишкіл та урочисто відзначити свято –День Державного Прапора України.
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