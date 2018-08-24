На Софійській площі відбувся видовищний флешмоб парадного розрахунку Державної прикордонної служби України Суспільство | 23-08-2018, 14:59 0 125





Сьогодні, 23 серпня, на Софійській площі з нагоди Дня Державного Прапора України відбувся патріотичний видовищний флешмоб парадного розрахунку Держприкордонслужби.





Курсанти Національної академії прикордонного відомства, які в День Незалежності крокуватимуть на параді військ, продемонстрували захоплююче і вражаюче дійство. Разом з ними виступили артисти Академічного ансамблю пісні та танцю Державної прикордонної служби України.



У ході виконання плац-параду його учасники відобразили державні символи України та контур нашої держави, в центрі якого майорів державний прапор України, а також разом з глядачами дійства виконали Гімн України.





Грандіозна акція уособлювала подальшу консолідацію українців навколо захисту територіальної цілісності України та, як відмітив ректор Національної академії Держприкордонслужби Олег Шинкарук, для демонстрації державництва України і патріотичного виховання молоді.



З ініціативою проведення цього флешмобу виступили самі курсанти вищого прикордонного навчального закладу, аби продемонструвати українському народу військовий вишкіл та урочисто відзначити свято –День Державного Прапора України.



