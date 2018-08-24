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На Софійській площі відбувся видовищний флешмоб парадного розрахунку Державної прикордонної служби України

Суспільство | 23-08-2018, 14:59Коментарів: 0 0 Переглядів: 125 125    

На Софійській площі відбувся видовищний флешмоб парадного розрахунку Державної прикордонної служби України

Сьогодні, 23 серпня, на Софійській площі з нагоди Дня Державного Прапора України відбувся патріотичний видовищний флешмоб парадного розрахунку Держприкордонслужби.
На Софійській площі відбувся видовищний флешмоб парадного розрахунку Державної прикордонної служби України

Курсанти Національної академії прикордонного відомства, які в День Незалежності крокуватимуть на параді військ, продемонстрували захоплююче і вражаюче дійство. Разом з ними виступили артисти Академічного ансамблю пісні та танцю Державної прикордонної служби України.

У ході виконання плац-параду його учасники відобразили державні символи України та контур нашої держави, в центрі якого майорів державний прапор України, а також разом з глядачами дійства виконали Гімн України.
На Софійській площі відбувся видовищний флешмоб парадного розрахунку Державної прикордонної служби України

Грандіозна акція уособлювала подальшу консолідацію українців навколо захисту територіальної цілісності України та, як відмітив ректор Національної академії Держприкордонслужби Олег Шинкарук, для демонстрації державництва України і патріотичного виховання молоді.

З ініціативою проведення цього флешмобу виступили самі курсанти вищого прикордонного навчального закладу, аби продемонструвати українському народу військовий вишкіл та урочисто відзначити свято –День Державного Прапора України.
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