ПРИКОРДОННИКИ МУКАЧІВСЬКОГО ЗАГОНУ ВІДЗНАЧИЛИ ДЕНЬ ПРАПОРА Суспільство | 23-08-2018, 17:06 0 85



Дня Державного Прапора України відзначили сьогодні в Мукачівському прикордонному загоні.

Синьо-жовтий стяг, який є втіленням національної єдності, честі та гідності українського народу, військовослужбовці й працівники управління загону та підрозділів охорони кордону урочисто підняли сьогодні під звучання Гімну України.

Хвилиною мовчання вшанували присутні всіх Героїв, які віддали своє життя за можливість з гордістю підіймати Державний Прапор у небо вільної та ніким нескореної країни.

Наостанок військовий капелан Мукачівського загону, протоієрей Віктор Худяк відслужив молебень за мир і благополуччя в Україні.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону

