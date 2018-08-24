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ПРИКОРДОННИКИ МУКАЧІВСЬКОГО ЗАГОНУ ВІДЗНАЧИЛИ ДЕНЬ ПРАПОРА

Суспільство | 23-08-2018, 17:06Коментарів: 0 0 Переглядів: 85 85    


Дня Державного Прапора України відзначили сьогодні в Мукачівському прикордонному загоні.
Синьо-жовтий стяг, який є втіленням національної єдності, честі та гідності українського народу, військовослужбовці й працівники управління загону та підрозділів охорони кордону урочисто підняли сьогодні під звучання Гімну України.
Хвилиною мовчання вшанували присутні всіх Героїв, які віддали своє життя за можливість з гордістю підіймати Державний Прапор у небо вільної та ніким нескореної країни.
Наостанок військовий капелан Мукачівського загону, протоієрей Віктор Худяк відслужив молебень за мир і благополуччя в Україні.

Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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