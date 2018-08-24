В Ужгороді 100-метровий Прапор з’єднав два береги річки Уж на знак єдності українського народу Суспільство | 23-08-2018, 17:08 0 100 thumb=left]http://www.mediastar.net.ua/members/uploads/posts/2018-08/1535033332_img_0837.jpg[/thumb]



23 серпня всі українці в Україні та за її межами відзначають День Державного Прапора.

Сьогодні в Ужгороді, у рамках святкування, Олексій Петріченко – начальник Головного управління ДФС у Закарпатській області та Микола Ясевич – в.о. начальника Закарпатської митниці ДФС також взяли участь в урочистостях, які розпочалися з підняття державного прапора та покладання квітів до пам’ятника Тарасу Шевченку.

Відтак урочиста хода учасників святкування зі 100-метровим жовто-блакитним стягом вирушила із площі Народної до пам’ятника президенту Карпатської України – Августину Волошину.

Після того як очільники органів ДФС Закарпаття, разом керівниками області, представниками підприємств, установ, навчальних закладів, силових та правоохоронних структур поклали квіти до пам’ятника Августину Волошину, прозвучав Гімн України. Опісля всі разом, тією ж урочистою ходою, під звуки барабанів, рушили на площу Театральну де 100-метровий прапор через пішохідний міст символічно з’єднав два береги річки Уж – своєрідний знак єдності України та українського народу.

ДФС у Закарпатській області

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