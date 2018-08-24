На Яворівщині дитина-сирота отримала житло Суспільство | 23-08-2018, 17:34 0 99

Сьогодні, 23 серпня, на Яворівщині особа із числа дітей-сиріт Марія Дробязго отримала житло.

Як повідомили у Службі у справах дітей Львівської облдержадміністрації, однокімнатну квартиру придбали у межах реалізації обласної та районної програм забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.

Заступник голови Львівської ОДА Оксана Стоколос-Ворончук привітала присутніх з Днем Державного Прапора та вручила ключі від квартири Марії Дробязго.

“Нині важливе свято – День Державного Прапора, який є символом нашої країни, під яким наші воїни захищають країну. Ми спільно будуємо нашу державу. Зичу, щоб у вас завжди була свобода – свобода духу та вибору”, - зазначила Оксана Стоколос-Ворончук.

Зазначимо, вартість житла - 386 800 гривень, з них з державного бюджету - 349 400 гривень, решта дофінансування з районного бюджету.

