Рука допомоги: понад 100 учасників започаткували власний бізнес Суспільство | 23-08-2018, 17:37 0 96

22 серпня у Турківському та Старосамбірському районах для членів малозабезпечених сімей, внутрішньо переміщених осіб, учасників АТО, представників суб’єктів господарювання організували круглий стіл щодо умов реалізації пілотного проекту "Рука допомоги".

Участь у заході взяла директор департаменту соціального захисту населення Львівської ОДА Наталія Кузяк, а також директор Львівського обласного центру зайнятості Василь Барилюк.

Присутнім розповіли, про можливість працевлаштуватися на нові робочі місця, участь у громадських роботах, як розпочати підприємницьку діяльність шляхом отримання державної фінансової підтримки. А підприємці, які бажають створити нові робочі місця не менше як для двох осіб з числа соціально незахищених у межах проекту отримають фінансову допомогу для розширення бізнесу.

Зазначимо, що у межах проекту працевлаштували 400 учасників, а 105 осіб започаткували (розширили) підприємницьку діяльність завдяки отримання фінансової допомоги.

