Через обстріли КПВВ "Майорське" припинив роботу Суспільство | 24-08-2018, 07:00 0 71



На КПВВ "Майорське" зафіксовано обстріл зі снайперської зброї у той час, коли його перетинали цивільні особи. У зв’язку з цим роботу КПВВ тимчасово припинено.



Про це повідомив прес-секретар Державної прикордонної служби Олег Слободян у facebook.



За його словами, зокрема, напередодні Дня Незалежності України, 23 серпня, близько 16 години зміною прикордонних нарядів в КПВВ "Майорське" зафіксовано черговий обстріл зі снайперської зброї. В результаті обстрілу пошкоджено один з модулів в якому, в той час, прикордонники Краматорського загону зі складу Об’єднаних сил здійснювали оформлення громадян, що слідують через лінію розмежування.



Від обстрілу ніхто не постраждав.



"Враховуючи загострення ситуації та недотримання російско-окупаційними військами домовленостей про припинення вогню, за рішенням Командування ООС тимчасово припинено рух через КПВВ "Майорське" в межах дорожнього коридору "Горлівка - Бахмут", - повідомив Слободян.



Про це рішення командувача Об’єднаних сил поінформовано СММ ОБСЄ в Україні.

