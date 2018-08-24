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У Варшаві пікетували МВС через видворення українки

Суспільство | 24-08-2018, 07:06Коментарів: 0 0 Переглядів: 76 76    


Близько 70 людей пікетували польське Міністерство внутрішніх справ, протестуючи проти заборони на в’їзд до Європейського союзу української громадської діячки Людмили Козловської.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Пікет відбувався під гаслом "Ні політичній депортації Людмили Козловської!". Учасники заходу прийшли до міністерства, щоб висловити свою підтримку громадянці України, голові громадської правозахисної організації "Відкритий діалог" Людмилі Козловській, яку рішенням польської влади видворили з території ЄС.

Учасники акції вимагали, щоб Польща скасувала своє рішення про внесення Козловської в Шенгенську інформаційну систему (SIS) як особи небажаної в країнах Євросоюзу.

За словами організатора протестної акції Анджея Тшецяковського, видалення Козловської з території ЄС – це "результат безпрецедентних протиправних дій польської влади".

Він оприлюднив листа, підписаного групою опозиційних польських політиків, які закликали ЄС надати Козловській громадянство однієї з держав блоку.

В акції взяв участь Бартош Крамек, чоловік Людмили Козловської, який є її заступником у фонді "Відкритий діалог". Він сказав, що Польща використовує Шенгенську інформаційну систему "в політичних цілях".

На протестній акції виступили двоє юристів, які займаються питанням заборони на в’їзд Козловській до країн ЄС.

За словами правника Ярослава Качинського, рішення про внесення громадської діячки в систему SIS ухвалене з порушенням процедур.

Натомість адвокат Ізабелла Банах говорила, що наразі юристи не можуть отримати відповіді на свої запити до польських органів влади щодо точних причин видалення Козловської з Євросоюзу.


Нагадаємо, Польща внесла українку Людмилу Козловську до Шенгенської інформаційної системи, що передбачає негайне вислання з ЄС, у той час як її чоловік, поляк, заявив: польський уряд здійснює депортацію у відповідь на його громадську діяльність.

Варшава пояснила, що українку вислано через "істотні сумніви" стосовно фінансування фонду "Відкритий діалог".

Європейські політики, редактори, дипломати та екс-президент Польщі висловили протест у зв’язку з висланням Козловської та закликають політиків та уряди ЄС вжити заходів, аби не дозволити польській владі й надалі зловживати Шенгенською угодою.
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