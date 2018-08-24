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Зниклий біля берегів Африки танкер з грузинськими моряками знайшовся

Суспільство | 24-08-2018, 07:07Коментарів: 0 0 Переглядів: 89 89    


Зниклий біля берегів західної Африки танкер "Пантелена" з грузинськими моряками на борту доставлено в порт Овендо (Габон).

Про це повідомляють грузинські ЗМІ, передає Інтерфакс-Україна.

Зниклий на минулому тижні біля берегів західної Африки танкер під панамським прапором "Пантелена", на борту якого знаходяться 17 грузинських і двоє російських моряків, виявлено та доставлено в порт Овендо (Габон).

За інформацією ЗМІ, про виявлення судна повідомляє Регіональний центр морської безпеки Центральної Африки.

У повідомленні говориться, що танкер з 7 тисячами тонн палива був виявлений американськими супутниками.

Тим часом поки не повідомляється про стан здоров'я членів екіпажу і про причини, через які судно не виходило на зв'язок.

Нагадаємо, танкер із 17 громадянами Грузії на борту зник біля західного узбережжя Африки у Гвінейській затоці. Востаннє танкер виходив на зв'язок 14 серпня.
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