Зниклий біля берегів Африки танкер з грузинськими моряками знайшовся Суспільство | 24-08-2018, 07:07 0 89



Зниклий біля берегів західної Африки танкер "Пантелена" з грузинськими моряками на борту доставлено в порт Овендо (Габон).



Про це повідомляють грузинські ЗМІ, передає Інтерфакс-Україна.



Зниклий на минулому тижні біля берегів західної Африки танкер під панамським прапором "Пантелена", на борту якого знаходяться 17 грузинських і двоє російських моряків, виявлено та доставлено в порт Овендо (Габон).



За інформацією ЗМІ, про виявлення судна повідомляє Регіональний центр морської безпеки Центральної Африки.



У повідомленні говориться, що танкер з 7 тисячами тонн палива був виявлений американськими супутниками.



Тим часом поки не повідомляється про стан здоров'я членів екіпажу і про причини, через які судно не виходило на зв'язок.



Нагадаємо, танкер із 17 громадянами Грузії на борту зник біля західного узбережжя Африки у Гвінейській затоці. Востаннє танкер виходив на зв'язок 14 серпня.

